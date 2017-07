Više od pet hiljada učesnika "Marša mira 2017 Nezuk - Potočari" te sportista iz Bihaća, Sarajeva i Vukovara i ove godine će svojim dolaskom u Potočare 11. jula odati počast žrtvama genocida i podsjetiti na stravične zločine koji su se dogodili u Srebrenici.

Arhiv / 24sata.info

Kolona učesnika koja broji hiljade ljudi iz svih dijelova svijeta i svake godine se povećava, kreće iz Nezuka i od 8. do 10. jula će preći put dug oko 100 kilometara do Potočara.



Po završetku "Marša" učesnici imaju priliku prisustvovati komemoraciji te kolektivnoj dženazi i ukopu identificiranih žrtava genocida pronađenih u nekoj od masovnih grobnica s lokaliteta kojima su i sami prolazili u sklopu planirane maršute.



Predsjednik Pododbora "Marša mira Nezuk - Potočari 2017" Munir Habibović kazao je Feni da je njihov cilj da se na dostojanstven način podsjete na stravične zločine nad Bošnjacima "Sigurnosne zone UN-a" Srebrenica u julu 1995. godine.



"Maršu mira" i ove godine pridružit će se i 80 učesnika "Marša mira Sarajevo - Nezuk Potočari", koji će za osam dana preći više od 240 kilometara u spomen na nekoliko hiljada Srebreničana kada su jula 1995. godine prešli gotovo 100 kilometara da bi pronašli spas u Tuzli.



Jedan od organizatora "Marša" Muhamed Papić kaže da je pohod organiziran u znak sjećanja na nevino ubijene sugrađane iz Srebrenice, ali i one iz mjesta koje će posjećivati na ovom putu.



Svoj neizostavan doprinos dat će i 250 učesnika biciklističkog maratona "Bihać - Potočari", koji će krenuti 8. jula iz Bihaća. Organizator biciklističkog maratona Ermin Lipović istakao je da učesnici dolaze iz više zemalja, a to su BiH, Hrvatska, Slovenija, Austrija, Njemačka, Švicarska, Švedska, SAD, Holandija i Mađarska.



Biciklisti će preći oko 500 kilometara podijeljenih u tri etape, a prespavat će u Jajcu i Sarajevu kao i svake godine.



Neprekidnim štafetnim trčanjem, 25 učesnika "Supermaratona Bihać - Potočari 2017" koji će dati doprinos obilježavanju 22. godišnjice genocida, krenut će 8. jula da bi odali počast ubijenim Srebreničanima i prisustvovali kolektivnoj dženazi.



Idejni tvorac tog maratona Jasmin Halilagić kazao je Feni da će ove, kao i svake, trčati i dan i noć te da će nakon 480 kilometara, 10. jula stići u Potočare. Među učesnicima su i četiri žene.



- Ovo je naše hodočašće i skromni doprinos Srebreničanima koji su iskusili mnogo veću bol od naših žuljeva - poručio je Halilagić.



Također, oko 600 motorista iz BiH, Austrije, Slovenije, Njemačke, Švicarske, Makedonije, Crne Gore i Hrvatske krenut će 10. jula iz Sarajeva prema Potočarima kako bi na dostojanstven način odali počast ubijenim Srebreničanima te iskazali podršku učesnicima "Marša mira Nezuk - Potočari".



Organizator "Motomaratona Sarajevo - Potočari" Enver Suljić kazao je za Fenu da će u Potočare krenuti s jednom porukom, a to je da se genocid nikad ne ponovi i ne zaboravi.



- Doći će dan kada će sve žrtve biti identificirane i kada neće više biti dženaza, a mi želimo da ovo sjećanje prenesemo na mlađe generacije da ne bi otišlo u zaborav - poručio je.



Kao i svake godine, pet maratonaca će u pet etapa preći 227 km, da bi iz Vukovara stigli u Srebrenicu. Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba od 6. do 10. jula organizira šesti ultramaraton na relaciji Vukovar-Srebrenica.



Svi oni će u Potočare stići 10. jula, nakon čega će se pridružiti koloni "Marša mira 2017" te 11. jula u Memorijalnom centru u Potočarima prisustvovati kolektivnoj dženazi.



Dosad je 70 žrtava genocida identificirano i spremno za dženazu 11. jula u Memorijalnom centru Srebrenica, a među njima je sedam maloljetnika.



Posmrtni ostaci 6.429 žrtava genocida ukopani su u Potočarima, a 233 žrtve genocida ukopane su individualno. Među identificiranim žrtvama 440 su maloljetne osobe i 22 osobe ženskoga spola.



U nekim slučajevima ubijene su kompletne porodice, zbog čega ih nije moguće na bilo koji način identificirati.



Žrtve genocida u Srebrenici pronađene su na 150 različitih lokaliteta. Dosad je na području Podrinja pronađena 81 masovna grobnica. Uglavnom je riječ o sekundarnim, odnosno izmještenim masovnim grobnicama. Samo osam grobnica je primarnog karaktera, a sve ostale su sekundarne u nekim slučajevima čak i tercijarne masovne grobnice.



Posljednja masovna grobnica gdje su pronađene žrtve genocida jeste masovna grobnica otkrivena u decembru 2015. na smetljištu u Kozluku, na području Zvornika, iz koje je ekshumirano 55 posmrtnih ostataka - 15 kompletnih i 40 nekompletnih tijela.



Kada je riječ o žrtvama genocida počinjenog u julu 1995. godine, još se traga za posmrtnim ostacima više od 1.000 žrtava.

(FENA)