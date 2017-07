U Neumu je danas u 11 sati na petnaest minuta blokirana Jadranska magistrala kako bi se skrenula pozornost na prometni kolaps i izoliranost Neumljana.

Foto: AA

Iako je blokada trajala samo 15 minuta, došlo je do začepljenja prometa iz ostatka Hrvatske prema Dubrovniku i Splitu.



Blokadu je organizirala Udruga "Naš Neum" jer su, kako kažu, frustrirani prometnom izoliranošću Neuma, odnosno nemogućnošću odvijanja normalnog prometa kako Neumljana tako i svih koji prolaze kroz Neum zbog gužvi na graničnim prijelazima Klek-Neum i Neum II-Zaton Doli.



Iz spomenute Udruge Stipe Ćapeta kazao je kako zahtijevaju omogućavanje prelaska na malograničnim prijelazima Imotica- Duži i Radež – Vukov klanac, te da se konačno krene s izgradnjom ceste Neum-Stolac.



- Treba nam nekoliko sati da odemo do doktora, a da obavimo bilo što u Hrvatskoj treba nam po nekoliko sati. Mi smo jednostavno vezani za Hrvatsku jer nam je do najbližeg doktora u BiH 60 kilometara - istaknuo je Ćapeta.



Načelnik Neuma Živko Matuško u izjavi za Fenu istaknuo je kako podržava današnju blokadu jer, kako je kazao, "nekad se mora napraviti ono što ne valja kako bi se riješila neka stvar".



Matuško je istaknuo kako je donijeta odluka o otvaranju prijelaza Imotica-Duži prema Dubrovniku za međunarodni promet na tri mjeseca. Spomenuti prijelaz otvara se 12. srpnja.



Također, i Matuško je ponovio kako je nužno da se otvori malogranični prijelaz Radež-Vukov Klanac prema Opuzenu te da Neumljane zanima kada će početi izgradnja puta Neum –Stolac.



Inače, Neumljani već godinama traže da se njihovi problemi riješe, a iz Udruge "Naš Neum" su ranije naveli kako su nebrigom BiH i Hrvatske ostali u teško izdržljivoj prometnoj izolaciji.

(fena)