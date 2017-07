Centralna svečanost kulturno vjerske manifestacije "Musalla 2017" održana je danas kod ovog kulturno istorijskog spomenika u mjestu Donji Kamengrad, nadomak Sanskog Mosta, javlja Anadolu Agency (AA).

Foto: Anadolija

Danas je klanjan džuma-namaz kod musalle sultana Mehmeda Fatiha, najzapadnijeg fizičkog traga ovog osmanskog sultana sačuvanog u BiH, a redovnu zajedničku molitvu muslimana petkom predvodio je Ahmed efendija Adilović, muftija travnički, izaslanik reisu-l-uleme Islamske zajednice u BiH Huseina Kavazovića.



"Naš bošnjački narod bez vjere i bez tradicije gubi svoj identitet, zato je vrlo važno radi očuvanja našeg identiteta i budućnosti pokoljenja koja dolaze iza nas da čuvamo svoju vjeru, tradiciju i svakako da čuvamo svoju domovinu bez koje ne bismo mogli opstati na ovim prostorima", rekao je Adilović.



Istakao je da je ova manifestacija od izuzetnog značaja za bošnjački, muslimanski narod zato što se veže za tradiciju, za dolazak islama na ove prostore. Naglasio je da bez očuvanja tradicije nema ni budućnosti, a da su tradicionalne vrijednosti u BiH multikulturalnost, suživot i zajedništvo.



"Inače smo miroljubiv narod i tražimo suživot, saradnju i poštivanje naših prava jer kroz povijest se desilo, nažalost više puta, da su naša prava uskraćivana da su nas htjeli prognati sa ovih prostora, ali evo mi poštujemo druge, ali tražimo da se poštuje i naše", rekao je on.



Hasan Atli, savjetnik za vjerska pitanja Ambasade Republike Turske u BiH rekao je da je vrlo važna činjenica da je na ovom mjestu sultan Fatih Mehmed sa svojim vojnicima 1463. godine, klanjao džumu namaz.



"Za nas je vrlo važno, a vjerujem i da je važno za svo stanovništvo koje ovdje živi da je sa njegovim dolaskom na ove prostore došla pravda, sloboda, sloboda vjere", rekao je Atli.



Prema njegovim riječima, iz istorijskih činjenica poznato je da prije dolaska Fatih sultan Mehmeda nije vladala sigurnost, pravda i sloboda i dolazilo je i do međureligijskih sukoba.



"Znamo da sultani nisu često davali dokument koji se naziva ahdnama, a on je ovdje tim dokumentom zagarantovao svim pripadnicima svih vjera da mogu slobodno da žive na ovim prostorima, zagarantovao im je pravdu i slobodu", rekao je on.



Dodao je da vjeruje da je važna današnja simbolika ovog mjesta, onako kako je bilo prije 507 godina - sloboda pravda i sigurnosti.



"Danas na ovom mjestu možemo da kažemo za sve pripadnike ostalih vjera da mogu da žive u pravdi, u slobodi na pošten način. Ovo je mjesto naša zajednička tradicija i vrijednost", dodao je on.



Muftija bihaćki Hasan ef. Makić istakao je da je ovo specifičan događaj, temeljen na istoriji.



"Dolazak islama značio je da je mnogo svijeta prihvatilo islam, ne samo vjeru nego i kulturu i civilizaciju i načine ponašanja i života tako da se u BiH potpuno izmijenila i gradnja i obrazovanje i pogled na život", kazao je on.



Faris Hasanbegović, načelnik općine Sanski Most, u obraćanju novinarima rekao je da manifestacija "Musalla" promoviše ljudskost i spaja ljude koji ovdje žive i one koji žive u dijaspori, ali su tradicionalno ovdje u ljetnjem periodu.



Direktor manifestacije, Mirsad ef. Spahić, rekao je da Medžlis islamske zajednice Sanski Most uz podršku brojnih organizacija uspijeva da pripremi višednevnu internacionalnu manifestaciju.



"Ono što je naša intencija jeste da široj zajednici predstavimo naše blago musallu sultan Mehmed Fatiha koja je mjesto susreta ovih krajeva sa islamom", kazao je on.



Današnjoj centralnoj svečanosti prisustvovalo je i 200 izviđača iz Republike Turske, koji su prethodno prisustvovali programu kod spomenika turskih šehida u Donjem Kamengradu.



Današnja džuma u Donjem Kamengradu jedina je koja se danas klanjala u Sanskom Mostu pa su joj prisustvovali vjernici iz svih dijelova opštine.



Prije početka džuma namaza u Donjem Kamengradu održana je prozivka bajraktara, te defile konjanika i kočija. Priređen je i prigodan program - ilahije i kaside, kao i učenje sure Feth. Dodijeljena su i priznanja za bajraktare i za najljepši bajrak.



Enis Musić iz džemata - selo Vrše svake godine dolazi za "Musallu", a 2007. godine nagrađen je kao najbolji barjaktar.



"Ovo treba obilježavati uvijek, mnogo nam znači. Malo je manje danas ljudi, vruće je, teško je... I ja sam 71 godinu i izdržao sam", kazao je Musić.



U manifestaciji "Musalla 2017" koja je trajala od 3. jula do danas održani su međureligijski dijalozi, naučni skupovi, koncerti islamske duhovne muzike, kulturni i sportski događaji.



Prema predanju, na ovome mjestu je 1463. godine džumu namaz klanjao turski sultan Mehmed El Fatih, nakon pobjede nad ugarskom vojskom u bici za obližnju utvrdu te je na tom mjestu dao da se izgradi musalla. Musalle su preteče džamija, a ova u Donjem Kamegradu upisana je u državni registar kulturno istorijskih spomenika od posebnog značaja i pod zaštitom je države i jedina je aktivna musalla na prostoru čitavog Balkana.



(AA)