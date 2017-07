Federalni hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje za područje cijele BiH zbog visokih dnevnih temperatura zraka, tako da i BiHAMK apeluje na vozače da izbjegavaju vožnje na duže relacije tokom najtoplijeg dijela dana, a ukoliko ipak putuju preporučujemo da prave češće pauze.

Foto: 24sata.info

Danas do 13.30 sati zbog deminiranja terena dolazi do povremenih polusatnih obustava saobraćaja na magistralnom putu M-6 Stolac-Ljubinje.



Saobraća se usporeno ili uz kraća zadržavanja na dionicama s aktuelnim sanacionim radovima. Izdvajamo magistralne puteve: M-5 Gromiljak-Blažuj, M-17 Vrapčići-Bišće Polje, M-4 Simin Han-Kalesija i M-16 Poriče-Kupres, kao i magistralni put M-18 na području Živinica.



Promet vozila pojačan je na izlazu iz naše zemlje na graničnim prijelazima Doljani, Gabela Polje, Izačić i Ivanica, a zadržavanja su od 40 minuta do 1 sat. Na ostalim graničnim prijelazima trenutno se ne čeka duže od 30 minuta.



„VEŽI SE-SIGURNOSNI POJAS SPAŠAVA ŽIVOT“. Nikada nemojte voziti dijete u vozilu a da ga niste smjestili u odgovarajuću sigurnosnu autosjedalicu i ispravno vezali sigurnosnim pojasom, navodi se u saopćenju iz BIHAMK-a.





(FENA)