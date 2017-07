Više od 5.000 osoba krenulo je jutros iz Nezuka ka Potočarima, učestvujući na ovaj način u ovogodišnjem Maršu mira koji se održava u znak sjećanja na sve nevino ubijene Srebreničane u julu 1995. godine, javlja Anadolu Agency (AA).

Foto: AA

Ćamil Duraković, predsjednik Organizacionog odbora za obilježavanje 22. godišnjice genocida podsjetio je da tradicija održavanja Marša mira traje već 12 godina.



"Sada je Marš prerastao u jednu planetarnu aktivnost gdje imamo ljude koji dolaze sa svih strana svijeta, a i oni koji su potomci onih koji su ubijeni '95. na ovom putu. Sam naziv Marš mira je poruka da se, kroz način ovog živog sjećanja, kroz hod trasom, barem jednim dijelom osjeti ono što su ljudi preživljavali", poručio je Duraković.



Cilj je da se oda počast onima koji su izgubili živote na "putu smrti", da se klanja dženaza u mezarju Memorijalnog centra Srebrenica – Potočari.



Duraković je dodao da svake godine jednom trasom Marša mira učestvuje i neko od visokih zvaničnika.



Munir Habibović, jedan od organizatora Marša mira, potvrdio je da očekuju da u Maršu bude između 5.000 i 7.000 osoba.



"Trasa je spremna, jutros smo imali par intervencija na određenim mjestima. Ove godine smo puno radili na trasi. Pozivam sve učesnike da se drže kodeksa ponašanja i da se ponašaju shodno onome zbog čega smo tu", istakao je on.



Muhamed Papić, jedan od organizatora Marša od Sarajeva do Nezuka, podsjetio je da je grupa od 70-tak osoba na put krenula 3. jula.



"Propješačili smo oko 170 kilometara. Krenulo nas je 68 i ovo je šesta godina zarednom da dolazimo iz Sarajeva", pojasnio je Papić.



Njegova poruka iz Nezuka jeste da se genocid više nigdje ne ponovi na planeti i da svi "ti šehidi neće biti zaboravljeni".



Najmlađi učesnik u grupi ima 17, a najstariji 65 godina. Edin Džinalić je sa dvoje maloljetne djece došao iz Tešnja.



"Ovo mi je sedmi put. Krenuo sam da odam počast svim poginulim. Nama danas je opet dobro, kako je bilo njima '95. Mi opet idemo i ne bojimo se hoće li neko zapucat... Nije mi teško", kazao je Džinalić.



Ercin Senlik je stigla s grupom Turaka iz Turske.



"Ovo je prvi put da sam ovdje", kazala je Senlik. Said Sakić je došao iz Kalesije, a u Maršu učestvuje 12. put.



"U Maršu učestvujem da se ne zaboravi. Imam mnogo prijatelja koji su preživjeli. Najgore mi je kada dođem u Fabriku akumulatora", poručio je Sakić.



Na trasi od Nezuka pa do Potočara učesnici prolaze maršrutom: Nezuk - Baljkovica - Parlog - Crni Vrh - Snagovo - Liplje - Jošanica - Donja Kamenica - Bakrači - Glodi - Udrč - Cerska - Kaldrmica - Đugum - Mravinjci - Burnice - Kameničko Brdo - Ravni Buljim - Jaglići - Šušnjari - Budak - Potočari (Memorijalni centar).



U Memorijalnom centru u Potočarima 11. jula bit će klanjana dženaza-namaz i obavljen ukop 71 novih identifikovanih posmrtnih ostataka žrtava genocida, kojeg su u julu 1995. godine počinile Vojska i policija RS, kao i paravojne formacije iz RS i Srbije nad Bošnjacima "zaštićene zone UN-a".

(AA)