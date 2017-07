Policijske snage osiguravaju park u centru Srebrenice gdje je za danas, uprkos nedobijanju dozvole, najavljen pokušaj podizanja spomen-obilježja ruskom ambasadoru u UN-u Vitaliju Čurkinu.

Foto: Klix

Predsjednik Udruženja "Istočna alternativa" Vojin Pavlović rekao je da do njih nije službenim putem stigao odgovor na inicijativu te ipak planiraju podići spomenik čovjeku čiji je glas 2015. godine oborio Rezoluciju o Srebrenici u UN-u. Danas do podne to se ipak nije dogodilo.



Podsjetimo, ovaj prijedlog je naišao na odlučno "ne" Skupštine ove opštine, a načelnik Mladen Grujičić izjavio je da nije data dozvola za takvu gradnju jer bi spomenik "doprinio podizanju tenzija i novim razilaženjima među narodima koji tamo žive".



Reagovale su Majke Srebrenice nazivajući inicijatore ove ideje bolesnim ljudima kojima treba pomoć posebno jer ovaj potez najavljuju pred 11. juli i godišnjicu genocida u Srebrenici.

(Klix)