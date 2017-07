Sjednica Sabora Islamske zajednice u BiH, koja je počela jutros u Sarajevu, prekinuta je nakon što nije postignuta saglasnost za usvajanje dnevnog reda, na kojem je bilo predloženo razmatranje rada rukovodstva Sabora i Ustavne komisije ovog organa IZ.

Foto: 24sata.info

- Imali smo zahtjev da se pitanje rukovodstva Sabora i Ustavne komisije razmatra na početku sjednice. Taj prijedlog nije dobio podršku prema Poslovnika, ali ni predloženi dnevni red nije dobio podršku. Tako da smo završili sjednicu - izjavio je potpredsjednik Sabora IZBiH Edin Atlagić po okončanju zajedanja.



Po njegovim riječima naredna sjednica trebala bi biti zakazana za mjesec dana.



Iz Kancelarije reisu-l-uleme naveli su shodno napisima u nekim medijima da imaju potrebu da članovima IZ i javnosti još jednom skrenu pažnju na to da ne postoje nikakvi sukobi unutar IZ, posebno ne personalni.



- Reisu-l-ulema očekuje od sabornika da pokažu odgovornost prema jedinstvu zajednice u svakoj situaciji kao što su to činili i do sada - saopćeno je iz Kancelarije reisu-l-uleme.



Također, na današnjoj sjednici predviđeno je bilo razmatranje odluka o muftijstvima, pravilnika o organiziranju Islamske zajednice u dijaspori, Statuta Mediacentra islamske zajednice, kao i imenovanje člana Rijaseta i direktora Uprave za obrazovanje i nauku.





(FENA)