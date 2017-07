Bosanskohercegovački auto-moto klub BIHAMK obavještava sve koji planiraju putovati ka Hrvatskoj da su na pojedinim graničnim prelazima zabilježene gužve i duža čekanja.

Foto: Arhiv

Prema informacijama jutros u 8:30 sati najveće kolone su na Ivanici gdje se na prelazak granice čeka i do dva sata, a na Izačiću, Doljanima i Prisiki i do sat i po. Gužve su i na Gabela Polju, Osojama/Vinjanima Gornjim i Zupcima, gdje se čeka od 45 do 60 minuta.



Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su za sada do 30 minuta.



Današnja etapa maratona "Da se nikad ne ponovi i ne zaboravi" krenula je iz Jajca prema Sarajevu, gdje će 285 biciklista i 28 maratonaca večeras prenoćiti na svom putu prema Srebrenici. Maratonci se kreću uz policijsku pratnju, a iz BIHAMK-a mole sve učesnike u saobraćaju da uspore u trenutku prolaska kolone.



Zbog visokih dnevnih temperatura, savjetuju da na duža putovanja krećete u ranim jutarnjim satima ili kasno poslijepodne, a ukoliko ipak putujete tokom dana, pravite pauze svakih 100-120 km. Prije napuštanja vozila ugasite rashladne uređaje, kako bi se organizam na vrijeme navikao na vanjsku temperaturu vazduha.



Zbog obilježavanja 22. godišnjice genocida nad građanima Srebrenice i ukopa identificiranih žrtava srebreničke tragedije, 10. i 11. 7. u BIH na snazi će biti zabrana kretanja vozila koja prevoze eksplozivne materije. Dodatno, u utorak 11.07 na snazi će biti i zabrana kretanja za teretna vozila nosivosti preko 3,5 t na svim putevima koji, iz pravca Tuzle, Zvornika i Sarajeva, vode prema Srebrenici, saopćeno je iz BIHAMK-a.





(Klix.ba)