Učesnicima "Marša mira" ove godine pridružio se i federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbarmbeno - oslobodilačkog rata Salko Bukvarević, koji će svih pet dana boraviti sa ovim ljudima i pješačiti s njima do Potočara.

Foto: 24sata.info

Tokom prvog dana, učesnici će prepješačili 35 kilometara, odnosno prvu dionicu koja ih vodi od Nezuka do Liplja.



Marš mira je pješački pohod, koji se održava u sklopu obilježavanja godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici i njenoj okolini, s ciljem odavanja počasti žrtvama genocida te podsjećanja na stravične zločine koje su počinile snage vojske i policije Republike Srpske, potpomognute snagama iz Srbije, nad Bošnjacima "Sigurnosne zone UN-a" - Srebrenica, u julu 1995. godine. Pohod nosi naziv protestni, jer ima za cilj animiranje svih relevantnih aktera, na lokalnom i međunarodnom nivou, za brže hapšenje i procesuiranje osoba odgovornih za počinjene zločine, radi zadovoljavanja pravde kao preduslova za izgradnju trajnog mira i tolerancije među narodima u Bosni i Hercegovine.



Kolona učesnika, koja broji hiljade ljudi sa skoro svih dijelova planete i svake godine se povećava, kreće iz MZ Nezuk (opština Sapna) i u periodu od tri dana prelazi put dug oko 100 kilometara, da bi došla do Potočara (opština Srebrenica).



Učesnici, po završetku Marša, imaju priliku prisustvovati komemoraciji i učestvovati u obavljanju dženaze-namaza i ukopu identificiranih žrtava genocida pronađenih u nekoj od masovnih grobnica, s lokaliteta kojima su i sami prolazili u sklopu planirane maršute.



Marš mira traje tri dana sa isto toliko etapa. Svaka od etapa duga je između 25 i 30 kilometara. Na potezu od Nezuka - kao polazišta, do Potočara - kao odredišta, učesnici prolaze maršutom Nezuk - Baljkovica - Parlog - Crni Vrh - Snagovo - Liplje - Jošanica - Donja Kamenica - Bakrači - Glodi - Udrč - Cerska - Kaldrmica - Đugum - Mravinjci - Burnice - Kameničko Brdo - Ravni Buljim - Jaglići - Šušnjari - Budak - Potočari (Memorijalni centar).





