Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović poklonio se danas u Sarajevu pred tabutima žrtava genocida u Srebrenici koji su na kamionu jutros krenuli u Visokog put Potočara gdje će u utorak biti ukopani nakon više od dvije decenije od ubistava.

Foto: FENA

U delegaciji koja je dočekala tužnu povorku ispred zgrade Predsjedništva BiH u Sarajevu bili su, pored ostalih, i predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić, premijer Federacije BiH Fadil Novalić te ambasadorica Sjedinjenih Američkih Država u BiH Maureen Cormack.



Izetbegović je novinarima kazao da pomirenje nema alternativu i da strana koja je bila žrtva genocida mora uvijek iznova naći snagu da pruži ruku onima koji nisu zlikovci sa strane koja je počinila zločine i genocid.



- Drugog puta nema, ali zaista je jako teško na takav način se odnositi svakome od nas dok imamo namjerno provociranje i namjerno zaustavljanje procesa pomirenja - istakao je Izetbegović.



Ambasadorica Cormack je navela da je danas ovdje kao što su članovi Ambasade SAD-a svake godine prisutni u odavanju počasti žrtvama genocida.



- Strašnog genocida u Srebrenici se važno sjećati kao što je to bilo i odmah nakon što se desio i svi to treba da rade. I sama sam majka tako da suosjećam sa svim majkama Srebrenice, njihovim porodicama i prijateljima - naglasila je Cormack.



Prijevoz tabuti s posmrtnim ostacima 71 žrtve genocida u Srebrenci krenuo je je jutros iz Visokog put Memorijalnog centra u Potočarima. Nakon zaustavljanja u Sarajevu ispred zgrade Predsjedništva BiH, kao i ranijih godina zadržavat će se u mjestima kroz koja kamion s tabutima bude prolazio kako bi građani odali počast žrtvama.



Žrtve genocida u Srebrenici pronađene su na 150 različitih lokaliteta. Do sada je samo na području Podrinja pronađena 81 masovna grobnica.



Još se traga za posmrtnim ostacima više od 1.000 žrtava ubijenih u julu 1995. godine.





(FENA)