Učesnici Maratona mira, koji počast žrtvama genocida u Srebrenici odaje i još jedna ratna enklava - Goražde, krenuli su jutros iz Memorijalne šume 8.372 u selu Posestra.

Foto: AA

Na putu dugom između 170 i 180 kilometara, oni će večeras odmarati u Žepi, a dolazak u Potočare očekuje se sutra popodne. U drugom Maratonu mira sudjeluje osam članova Atletskih klubova Goražde i Novi Grad iz Sarajeva.



Atletski klub Goražde, uz podršku Goraždanskog muftijstva, kantonalnih i gradskih vlasti, Maraton mira Goražde - Žepa - Srebrenica organizuje po drugi put. Visoke temperature i teške dionice nisu prepreka, jer motiv je odati počast žrtvama genocida, koji je bio namijenjen i Goraždu i drugim opkoljenim gradovima u BiH.



"Emocije su tu uvijek i svake godine su sve veće i veće. Mi stvarno niti možemo, niti smijemo zaboraviti ono što se desilo u prethodnom ratu, a pogotovo narodu Srebrenice. Mi na ovaj naš, skroman način, želimo da odamo priznanje", rekao je, pred polazak, predsjednik AK Goražde, atletičar Zaim Šuman.



Član Atletskog kluba Novi Grad iz Sarajeva, Šaban Žunić, više od 35 godina bavi se atletikom i pita se je li se moglo učiniti nešto kako bi spriječio genocid u Srebrenici.



"Vjerujem da ću se to pitati dok sam živ, jer mislim da smo mogli učiniti više. S druge strane, gledajući u budućnost, očekujem - možda je to zasad nerealno - da se ovim manifestacijama pridruže i momci iz srpskog naroda. Možda unučadi i sinovi onih koji su učinili zločin. Ne da bi njihova djela prali, nego da bi se kroz ovo trčanje svi zajedno okrenuli miru. Bolje prolivati znoj, nego krv, to je suština", naglasio je Žunić.



Goraždanin Almir Adilović u maratonu učestvuje po drugi put.



"Bio sam i prošle godine i ne mogu opisati osjećanja kuda sam sve prošao. Iako sam se dosta oznojio, zadovoljan sam. Idem po drugi put, jer nikad ne možemo zaboraviti žrtve Srebrenice", poručio je Adilović.



Tokom prolaska kroz Goražde, maratonci su, zajedno s djecom iz ovog grada, položili cvijeće na spomenik djeci ubijenoj tokom rata od 1992. do 1995. godine i spomen-obilježje Goražde, grad heroj svojim braniocima, a potom nastavili put ka Rogatici.





(AA)