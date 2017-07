Srebrenica je 1995. godine izdata od svih! Kazao je to u razgovoru za „Dnevni avaz“ Hasan Nuhanović, koji je prije 22 godine preživio masakr u ovom gradiću, u kojemu je izgubio cijelu porodicu, oca, majku i brata.

Od tada se bavi dokazivanjem suodgovornosti Ujedinjenih naroda i njihovog holandskog bataljona za genocid počinjen u Srebrenici, gdje je srpska vojska 1995. godine ubila više od 8.000 Bošnjaka



Izvući pouku



- Neki namjerno, neki nenamjerno, neki polunamjerno izdali su Srebrenicu i srebrenički narod - rekao je Nuhanović.



Na naše pitanje je li Srebrenica mogla biti spašena, odgovorio je da - jeste!



- Da je NATO bombardovao samo pet srpskih tenkova, desetak transportera, Srbi bi stali s napadom. Evo, Goražde je spašeno 1994. godine, a trebalo je pasti. Zašto to nije urađeno i u Srebrenici, ne znam. Mi smo bili u zaštićenoj zoni. NATO je trebao uraditi isto što i u Goraždu. Mogao je. I trebao je to uraditi. Niko drugi nije imao sredstva da za tako kratko vrijeme to spriječi – istakao je Nuhanović.



O Srebrenici kao zaštićenoj zoni piše u knjizi „Zbjeg“, koja je šest dana prije ukopa 70 mučki ubijenih srebreničkih žrtava promovirana u Sarajevu. Kazao je da je to njegova druga knjiga u smislu hronologije.



- U knjizi „Zbjeg“ pišem kako smo uopšte uspjeli preživjeti prije nego što je UN došao u Srebrenicu. A došao je tek 18. aprila 1993. godine – rekao je Nuhanović.



Naveo je da se prošlost ne može promijeniti, ali da iz Srebrenice svi trebamo izvući pouku, da se to ne dogodi više nikome!



- Ja o tome što se desilo govorim svaki dan. Poenta je da država BiH mora imati program, ali i edukativni plan, i da se priča o srebreničkom genocidu. Međutim, bojim se da će trebati još puno vremena da se dođe do nekog zajedničkog narativa, zato što se i sada nakon 60 godina i dalje ne slažu o Drugom svjetskom ratu. Dakle, kada to vidim, onda šta reći za ovaj posljednji rat ili za Srebrenicu – istakao je on.



Nuhanović je na naše pitanje o položaj Bošnjaka, posebno u RS, rekao:



- Svi mi znamo kako Bošnjaci u RS žive, svaki dan to gledamo na TV-u. Nema posla ni za Srbe, a kamoli za Bošnjake. BiH više nije kao što je bila prije rata i, najvjerovatnije, više nikad neće ni biti.



Jačati institucije



On je kazao i da, kada je riječ o RS, Bošnjake trebaju zaštititi Srbi, pa onda Bošnjaci.



- Srbi su većina u RS, njih je 95 posto. Onih pet posto Bošnjaka ne mogu zaštititi sami sebe. No, pitanje je mogu li Bošnjaci iz Federacije zaštititi Bošnjake u RS, odnosno država BiH? Moje mišljenje je da mogu, ali preko institucija, koje se trebaju jačati, a to treba raditi svaki dan – naveo je Nuhanović.



Sud BiH mora odgovoriti zadatku



Nuhanović se osvrnuo i na rad Haškog tribunala, koji se zatvara krajem godine.



- Radili su možda manje nego što su očekivale brojne žrtve - 163 osobe su procesuirane. No, oni ne smiju završiti svoj posao, a da Sudu BiH ne obezbijede maksimalnu podršku za rad u budućnosti. A Sud BiH mora odgovoriti zadatku, zločini se moraju procesuirati – kazao je on.



