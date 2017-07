Zbog visokih dnevnih temperatura zraka, Federalni hidrometeorološki zavod (FHMZ) Bosne i Hercegovine izdao je narandžasto upozorenje za većinu područja u BiH, dok je crveno upozorenje izdato za područje Prijedora, javlja Anadolu Agency (AA).

Ilustracija / 24sata.info

Kako se navodi u upozorenju, meteorološka pojava za koju se izdaje upozorenje odnosi se na ekstremno visoke temperature u cijeloj zemlji, a odnosi se na vremenski interval od 9 do 17 sati.



Iz FHMZ-a upozoravaju da se i početkom iduće sedmice očekuju visoke maksimalne dnevne temperature zraka, uglavnom od 32 do 38 stepeni Celzijusovih. Na sjeveru i jugu zemlje lokalne maksimalne vrijednosti mogu dostizati i vrijednosti od 40 stepeni.



Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano i veoma vruće. Vjetar slab do umjerene jačine jugozapadnog smjera, a na momente i pojačan. Jutarnja temperatura zraka uglavnom između 16 i 21, na jugu do 24, a najviša dnevna temperatura zraka između 33 i 39 stepeni.



U Sarajevu, u ponedjeljak sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura oko 17, a najviša dnevna temperatura oko 33 stepena.



(AA)