Braća Zaim (21) i Zejad (19) Imamović bit će ukopani jedan do drugoga na kolektivnoj dženazi u Potočarima utorak, 11. jula, piše Anadolu Agency (AA).

Arhiv / 24sata.info

Sa ocem Mustafom i drugim rođacima, komšijama i prijateljima krenuli su u julu 1995. godine kroz šume do slobodne teritorije. Međutim, do Tuzle nikada nisu došli. Njihovi posmrtni ostaci su pronađeni u dvije masovne grobnice.



Sa ocem Mustafom su se razišli nakon jedne od zasjeda u šumama oko Srebrenice. Više se nisu sastali. Sve do juče, kada je kamion sa posmrtnim ostacima srebreničkih žrtava stigao u halu bivše Fabrike akumulatora u Potočarima.



Drži otac ruke na dva tabuta prekrivena zelenom plahtom, poredana jedan do drugoga. Imali su samo 19 i 21 godinu.



"Ukopat ću dva sina - Zaima i Zejada. Krenuli su preko šume te '95-te. Tek ove godine su spremni za ukop", kaže Mustafa.



Ubijeni su dok su kroz šume pokušavali doći do slobodne teritorije - Tuzle.



"Zaima sam pronašao u Kasabi, a Zejada na Crnom brdu - Križevačke njive", kaže Mustafa, koji je također 1995. iz Srebrenice krenuo na "put spasa" i do slobodne teritorije došao nakon 15 dana.



"Krenuli smo zajedno, ali smo se razišli po šumi. Imali su samo 19 i 21 godinu", kaže neutješni otac i poručuje da samo on zna kako mu je.



"Ne znam kako će im mati ostati živa, ionako ima slabo srce. Ostala je kod kuće, ne znam šta će biti sa njom", priča Mustafa, dok suze teku niz umorno lice.



Još uvijek traži brata, koji je ubijen zajedno sa hiljadama muškaraca i dječaka u šumama oko Srebrenice.



"Mislio sam da će biti zajedno sa mojim sinovima, ali brata još nema", dodaje.



U utorak, 11. jula, će biti klanjana dženaza-namaz i obavljen ukop za 71 žrtvu genocida počinjenog u julu '95. godine na području Srebrenice.



Među 71 žrtvom koje će ove godine biti ukopane na kolektivnoj dženazi, nalazi se i sedam maloljetnika. Najmlađa žrtva koja će biti ukupana 11. jula u Potočarima je 15-godišnji Damir (Kemal) Suljić čiji posmrtni ostaci su pronađeni u bratunačkoj masovnoj grobnici Blječeva, a najstarija Alija (Huso) Salihović, rođen 1923. Njegovi posmrti ostaci su pronađeni u masovnim grobnicama Zeleni Jadar i Pusmulići.



(AA)