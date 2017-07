I pored činjenice da je Institut medijacije u BiH formalnopravno ustanovljen 2004. godine donošenjem Zakona o postupku medijacije, a zakonski okvir zaokružen 2005. donošenjem Zakona o prijenosu poslova medijacije na Udruženje medijatora u BiH (UMuBiH), ovaj se način alternativnog rješavanja sporova u praksi ne primjenjuje u obimu u kojem bi to objektivno bilo moguće i potrebno - ocijenio je potpredsjednik UMuBiH Amir Avdagić u razgovoru za Fenu.

Amir Avdagić / 24sata.info

- Iako su Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH i sudovi u BiH vrlo profesionalno posvećeni rješavanju, naročito starih predmeta kroz realan plan rješavanja koji već daje konkretne rezultate, čini mi se da bi broj predmeta upućenih sa suda na medijaciju mogao biti znatno veći od sadašnjeg - kazao je Avdagić, podsjećajući da su u 2015. godini sa sudova na medijaciju upućena svega tri predmeta, a u 2016. samo jedan.



Istovremeno, ističe da je i pored spomenutih negativnih trendova, putem postupaka medijacije 'oslobođen' značajan iznos sredstava, a što od 2012. do danas iznosi oko 125 miliona KM.



- Broj medijacija koje se pokreću mimo suda, kroz napore UMuBiH s predsjednicom Orleankom Nikodinović na čelu, u stalnom je porastu. Tako smo u 2015. imali 1.297 predmeta, a u 2016. godini 1.931, što predstavlja povećanje od 48,9 posto, a taj trend se nastavlja i u 2017. - precizira.



Nadalje, ukazuje na činjenicu da je od ukupnog broja pokrenutih postupaka medijacije neobično visoki procent postupaka okončanih pismenim sporazumom o nagodbi, odnosno uspješno riješenih, a koji se kreće od 82,8 posto u 2015. do 97,77 posto u 2016., "što samo za sebe govori o potrebi i značaju medijacije u pravosudnom sistemu BiH".



- Naši građani putem postupka medijacije brže, efikasnije i znatno jeftinije ostvaruju svoja prava, te ovom prilikom pozivam sve građane koji su pred pokretanjem sudskog spora ili imaju spor da ga pokušaju riješiti medijacijom - poručio je potpredsjednik UMuBiH-a, odgovarajući na upit u vezi s prednostima koje nedvojbeno idu u prilog tom načinu rješavanja sporova.



U tom kontekstu, ohrabrujućom smatra činjenicu da je alternativo rješavanje sporova mimo suda, uključujući medijaciju, prepoznato u sklopu aktuelne Strategije reforme sektora pravde u BiH.



- Očekujem da će se nedavno donesenim Akcijskim planom za provedbu ove strategije, a putem paketa reformskih mjera, medijacija u praksi pozicionirati u pravosudnom sistemu BiH kako bi bila od koristi i građanima i pravosuđu - navodi Avdagić, komentirajući status medijacije u sklopu aktuelne pravosudne reforme.



Potpredsjednik UMuBiH pojašnjava da je medijacija postupak u kojem treća neutralna osoba - medijator pomaže strankama u nastojanju da postignu obostrano prihvatljivo rješenje spora.



Po njegovim riječima, radi se o postupku u kojem se stranke mogu sporazumjeti da spor riješe prije pokretanja sudskog postupka, a ukoliko je sudski postupak već pokrenut, onda stranke sve do zaključenja glavne rasprave mogu zahtijevati da spor riješe putem medijacije. Usto, sudija koji vodi postupak može, prema vlastitoj procjeni, već na pripremnom ročištu predložiti strankama da spor pokušaju riješiti medijacijom.



- Sporazum o nagodbi u postupku medijacije ima snagu izvršne isprave što je razlog više da sudovi razmotre mogućnost upućivanja stranaka u postupak medijacije kako bi se sudovi rasteretili neriješenih predmeta, naročito komunalnih - kazao je potpredsjednik Udruženja medijatora u BiH Amir Avdagić u razgovoru za Fenu.



(FENA)