Više od pet hiljada učesnika "Marša mira" danas u poslijepodnevnim satima stiže u kompleks Memorijalnog centra Srebrenica - Potočari nakon trodnevnog pješačenja trasom dužom od 100 kilometara kojom su 1995. godine pješačili Srebreničani nadajući se prelasku na slobodnu teritoriju, javlja Anadolu Agency (AA).

Muškarci, žene, djeca iz svih dijelova svijeta, ali i oni koji su tog ljeta '95. preživjeli na "putu smrti", u prethodna dva dana prešli su dvije etape i sinoć stigli do kampa u Mravinjcima odakle su jutros krenuli do Šušnjara, sela u blizini Srebrenice odakle je '95. krenula kolona Srebreničana.



Munir Habibović, jedan od organizatora Marša mira, kazao je za AA da se učesnici Marša mira trenutno nalaze u rejonu Buljima te da su protekla dva dana prošla uredu.



"Sve je uredu, osim manjih intervencija zbog žuljeva i sunčanice. Svi se pridržavaju kodeksa ponašanja", rekao je Habibović.



Danas u poslijepodnevnim satima, oko 17 sati, očekuje se ulazak učesnika Marša mira u Memorijalni centar Srebrenica - Potočari. Habibović je podsjetio da se Maršu mira jutros u Mravinjcima, gdje su proveli prethodnu noć, pridružio i federalni premijer Fadil Novalić.



Inače, 13. "Marš mira Nezuk - Potočari 2017." i ove godine je, pored komemoracije i dženaze žrtvama, jedna od glavnih aktivnosti u sklopu obilježavanja 22. godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice.



Na trasi od Nezuka pa do Potočara učesnici prolaze maršrutom: Nezuk - Baljkovica - Parlog - Crni Vrh - Snagovo - Liplje - Jošanica - Donja Kamenica - Bakrači - Glodi - Udrč - Cerska - Kaldrmica - Đugum - Mravinjci - Burnice - Kameničko Brdo - Ravni Buljim - Jaglići - Šušnjari - Budak - Potočari (Memorijalni centar).



U Memorijalnom centru u Potočarima 11. jula bit će klanjana dženaza-namaz i obavljen ukop 71 novoidentifikovanih posmrtnih ostataka žrtava genocida kojeg su u julu 1995. godine počinile vojska i policija RS-a, kao i paravojne formacije iz RS-a i Srbije nad Bošnjacima "zaštićene zone UN-a".



U mezarju Memorijalnog centra Srebrenica - Potočari do sada su smiraj pronašle 6.504 žrtve genocida, a traga se za još oko hiljadu.



