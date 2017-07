Hrvatsko narodno vijeće Bosne i Hercegovine, na čelu s predsjednikom prof.dr.sc. Marinkom Pejićem, svima koji su prije 22 godine izgubili članove svoje obitelji u Srebrenici iskazuje sućut i dijeli s njima bol.

Marinko Pejić / 24sata.info

„Srebrenica je mjesto strašnog zločina i genocida nad bošnjačkim narodom i taj grad mora biti mjesto pouke za sve nas. Srebrenica se nije smjela dogoditi na tlu civilizirane Europe. Naravno, za to nije kriv srpski narod, nego oni koji su definirali i provodili velikosrpsku agresivnu, osvajačku i genocidnu politiku. Nažalost, ostali su recidivi rata, ali svi mi moramo poraditi na tome da se približavamo jedni drugima, to nam je modus vivendi u ovoj državi i regiji. S druge strane, bitno je opraštanje, a njega nema bez priznanja. Ako netko ni dandanas ne priznaje da je bio genocid u Srebrenici, kako mu onda oprostiti, i ne samo to, treba izraziti kajanje zbog onoga što se dogodilo", rekao je prof.dr.sc. Marinko Pejić.



(24sata.info)