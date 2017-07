Povodom 11. jula – Dana sjećanja na genocid u Srebrenici, Udruženje “Gračaničko keranje” u Sarajevu je organizovalo distribuciju Cvijeta – Sjećanje. Cvjetovi su, kako je ranije najavljeno, danas distribuisani ispred BBI Centra u Sarajevu, gdje su mnogi građani došli kupiti ovaj simbol sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici, javlja Anadolu Agency (AA).

Cvijet Srebrenice ili Cvijet - Sjećanje, neslužbeni je simbol u znak sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici koji se dogodio u julu 1995. godine. Cvijet su osmislile žene iz udruženja "Gračaničko keranje" iz Gračanice, a prvi put je javnosti predstavljen u julu 2010. godine. Cvijet ima svoju poruku: bijelo je za nevinost; zeleno je za nadu; jedanaest latica za 11. juli 1995. godine.



Pored Sarajeva, danas i sutra se vrši distribucija u mnogim drugim gradovima Bosne i Hercegovine, uz poruku da se nikada nikom ne desi genocid.



Azemina Ahmedbegović, predsjednica Udruženja "Gračaničko keranje", istakla je da danas Sarajevu, Bosni i Hercegovini i cijelom svijetu predstavlja 300 žena članica udruženja, koje su svojom upornošću, požrtvovanošću i ljubavlju izradile Cvijet Srebrenice.



“Mislim da je to jedno veliko poštovanje i prema njima, jer ono što su uradile članice udruženja 'Gračaničko keranje' s ljubavlju, to treba cijeniti i poštovati i evo, na ovaj način, želim da im se zahvalim, jer danas ovaj simbol koji nam svima znači je velika podrška onom što treba da bude i za Srebrenicu i za sve gradove gdje se desio genocid. Ono što se desilo mi ne želimo da zaboravimo i na ovaj način kroz cvijet možemo zadržati to sjećanje i dati važnu poruku za budućnost”, istakla je Ahmedbegović.



Kako je kazala, Cvijet nosi sjećanje i ljubav sa sobom i nijedna fabrika ne može proizvesti nešto što se izrađuje s ljubavlju.



"Bilo gdje da smo, kada je cvijet s nama, mi smo sa onima koji nose svoju bol i na taj način želimo da dokažemo istinu o genocidu u Srebrenici, u Prijedoru, u BiH i srcu Evrope. To je cvijet koji se izrađuje rukom, sve dok budemo ti koji budu radili, izrađivali, nikada se neće zaboraviti ono što je bilo”, kazala je Ahmedbegović.



Istakla je da im je dijeliti cvijet, a ne komercijalizovati ga te je pozvala vlasti na svim nivoima da podrže žene koje ulažu svoju ljubav i trud na njegovoj izradi.



"Ovo je važna simbolika i u toj simbolici se mora ispričati priča o Bosni i Hercegovini. Simbol 'Cvijeta' je priča o BiH, to je simbol BiH. Zato želim da poručim da svi oni koji žele da daju nešto što je izgrađeno, neka daju priliku da se to dograđuje, da se na dostojanstven način prikaže ono što mi u BiH imamo, a imamo istinu o nama, imamo ljubav koju malo ko u svijetu nosi, samo je trebamo potaknuti. Cvijet je jedna prilika da budemo svi zajedno”, kazala je predsjednica udruženja “Gračaničko keranje”.



Istakla je da onima koji ne mogu priuštiti kupovinu rado dijele cvjetove, čija je vrijednost tri konvertibilne marke.



“Meni je teško reći da je to cijena, to je vrijednost cvijeta. Nečiji trud i zalaganje iznosi tu sumu i mislim da je suvišno pričati o većim cijenama ako ćemo o simbolici”, kazala je Ahmedbegović.



Cvijet će se moći nabaviti 10. i 11. jula 2017. godine od 11 do 17 sati u Sarajevu (Plato BBI Centra i Baščaršija - ispred Baščaršijske džamije), Tuzli (Trg Kapija), Travniku (Plato TC Konzum), Zenici (Trg Alije Izetbegovića), Cazinu (Trg ispred stare Gimnazije, 10 -13 sati) i Gračanica (Plato Osman-kapetanove medrese).



