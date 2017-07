Više od 400 učesnika 6. Internacionalnog moto maratona Srebrenica 2017. pod motom "Da se ne zaboravi i ne ponovi" krenuli su danas iz Sarajeva put Srebrenice na komemoraciju u Potočarima u povodu obilježavanja 11. jula, 22. godišnjice genocida u Srebrenici, javlja Anadolu Agency (AA).

Foto: Anadolija

Među učesnicima maratona su motoristi iz BiH, te Hrvatske, Slovenije, Austrije, Njemačke, Italije, Švedske, Libije, Švicarske i Turske.



Ljubitelji dvotočkaša su na defile kroz Sarajevo krenuli sa Ilidže, nakon čega su položili cvijeće i odali počast ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva 1992.-1995. na spomen-obilježju u Velikom parku.



Iako je njihov polazak iz Sarajeva planiran oko 10 sati, učesnici moto maratona su krenuli u popodnevnim satima, a razlog tome je kašnjenje grupe od oko 50 motociklista iz Turske, koji su sinoć u Crnoj Gori imali nezgodu na putu, u kojoj niko nije povrijeđen.



"Nažalost, oni su sinoć imali nezgodu sa vozilom pratnje u Crnoj Gori. Nekako su uspjeli to riješiti i krenuli su i to je razlog našeg kašnjenja. Davno smo trebali biti na spomen-obilježju Djece Sarajeva, međutim odlučili smo s mjesta polaska da sačekamo grupu i ispoštujemo to, ali je zadnja informacija bila da su u Foči i mi, zbog našeg protokola, nismo mogli sačekati”, kazao je za Anadolu Agency (AA) Enver Sulić, predsjednik Organizacionog odbora, koji je istakao će im se grupa iz Turske priključiti na putu prema Srebrenici.



Više od 50 motorista iz Turske krenuli su 7. jula iz Istanbula kako bi 11. jula u Srebrenici bili na ukopu i komemoraciji žrtvama. Interesovanje za dolazak u Srebrenicu izrazilo je njih oko 150, ali je zbog problema sa vizom, zbog ulaska u Grčku, na put krenulo nešto više od 50.



"Jako nam je drago da se ostvari taj kontakt i saradnja i poslije ovog događaja. Kada vide o čemu se radi i koliko je tu bajkera, kada vide iz koliko zemalja ljudi dolaze, kada vide sve to, sigurno će ih sljedeće godine biti veći broj i sigurno ćemo napraviti bolju saradnju", kazao je Sulić.



Bajkeri moto maraton nastavljaju prema Potočarima, a prije dolaska na konačno odredište zaustaviće se u Vlasenici i Bratuncu, gdje će također položiti cvijeće na spomen-obilježjima, a u Konjević Polju će posjetiti nanu Fatu Orlović.



Planirano je da u Potočare stignu oko 18 sati, gdje će na privatnom posjedu organizovati moto kamp, a uveče će biti zapaljena logorska vatra.



Motociklistički maraton krenuo je jučer iz Bihaća za Srebrenicu. Stotine motorista stiglo je jučer u Sarajevo, gdje su kampovali, a onda zajedno s kolegama, bajkerima iz Srednje Bosne i Sarajeva danas krenuli na put prema Srebrenici.



Bajkeri su na jučerašnjoj ruti svratili u Donji Vakuf i Travnik, gdje su odali počast poginulim borcima i šehidima. U Travniku su im se pridružili motoristi iz Zagreba.



Ovo je šesti pohod motociklista iz Bihaća za Srebrenicu koji iz godine u godinu okuplja sve više učesnika iz cijelog svijeta i koji će se, prema najavama organizatora, održavati svake naredne godine.



"Šaljemo poruku mira, poruku da se to ne zaboravi, da se ne ponovi. Svi mi koji smo u prilici vodimo mlađe bajkere, vodimo našu djecu da vide o čemu se radi, da jednostavno to usadimo u njih i u amanet im ostavimo, da prenesemo na njih da i oni nastave s ovim projektom i da on traje dok je motora”, poručio je Sulić.



Jedna od učesnica moto maratona je i Maria Elena iz Milana, kojoj je ovo drugi put da prisustvuje komemoraciji u Potočarima. U izjavi za AA istakla je da je jako tužna zbog rata u Bosni i Hercegovini i genocida u Srebrenici, a iz Sarajeva želi svijetu poslati poruku da se ratovi spriječe i zaustave.



Maria i njeni prijatelji iz Sicilije i drugih italijanskih gradova ističu da će nastaviti dolaziti u BiH, a utiske će prenositi i svojim prijateljima.



(Anadolija)