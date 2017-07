Predsjednik LDP-a Čedomir Jovanović izjavio je u ponedjeljak kako je Srebrenica srbijanska sramota i grijeh te da bi išao u Srebrenicu koliko god puta treba i poklonio se žrtvama političkog bezumlja.

Čedomir Jovanović / 24sata.info

"Srebrenica je naša sramota i grijeh. Sramota službene politike koja se iz Beograda širila u najmračnijem desetljeću naše bliske prošlosti i svjestan sam da se zbog toga mnogi ne osjećaju ugodno. Otišao bih tamo koliko god puta treba i poklonio se žrtvama jednog političkog bezumlja. To nije samo moja obveza kao političara. Najmanje je zbog toga. To je moja obveza kao čovjeka i roditelja, da tamo budem 11. srpnja. To je najmanje što mogu da učinim", rekao je Jovanović za list Danas.



Jovanović je to kazao, uoči odlaska u Srebrenicu, na komemoraciju žrtvama, odgovarajući na pitanje očekuje li da ga kao prošle godine Aleksandar Vulin i Milorad Dodik optuže da koristi komemoraciju za osobnu promociju.



Na pitanje što bi u kontekstu obilježavanja godišnjice genocida, službeni Beograd trebao da učini, Jovanović kaže kako se ne radi o tome što je Beograd mogao da uradi u povodu ovogodišnjeg obilježavanja, već o tome što Beograd treba da radi svakog dana, "kako bi regija, koja još uvijek živi s ožiljcima rata, uspjela da se izvuče iz tih rovova i počne život koji je dostojan divnih ljudi koji žive, recimo, u Srebrenici".



"Svaki susret dužnosnika BiH, Srbije i Hrvatske je prilika da se BiH pokloni pažnja koju ona zaslužuje i pošalje poruka da posebno mi nemamo pravo da napustimo te ljude, koji su danas na marginama svih događanja na ovom svijetu", ocijenio je Jovanović.



Dodao je kako se i suviše dugo bavi politikom da bi se obazirao na komentare ljudi "koji su svoje živote i osobne karijere izgradili na kamenovanju svakoga tko drugačije misli ili se ponaša".



"Posebno to važi za Dodika i Vulina, i nije slučajno da su se baš oni oglasili poslije mog prošlogodišnjeg odlaska u Srebrenicu. Oni vrlo dobro znaju da suočavanje s posljedicama rata, prevladavanje sukoba i relaksiranje odnosa u regiji njih gura na marginu političkog života, i zato ću uvijek biti neko tko stoji na tom polu naspram njih, spreman da se bori, bez obzira na osobnu cijenu koju plaćam zbog toga", rekao je čelnik LDP-a.



Upitan za komentar najave Saše Jankovića da će se odazvati pozivu i doći na komemoraciju, Jovanović kaže da ako Janković osjeća potrebu da tamo bude tog dana, to treba i da uradi.



"Tiho, bez nepotrebnog i nepristojnog politikantstva u koje je i mene pokušao da uvuče. Prisustvu u Srebrenici ni sam ne volim da dajem publicitet, jer odlazak u tišini smatram jedino pristojnim s obzirom na to da se grijeh sa Srbije i mog naroda skida 11. srpnja tišinom pred nišanima u Potočarima i svakoga drugog dana beskompromisnim ponavljanjem istine na svakom mjestu u svakom trenutku po svaku osobnu cijenu", zaključio je on.



(FENA)