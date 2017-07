Obilježavanje 22. godišnjice genocida u Srebrenici, 11. jula ne bi trebalo naići na bilo kakve smetnje - kazao je Feni predsjednik Organizacionog odbora i bivši načelnik Općine Srebrenica Ćamil Duraković.

Ćamil Duraković / 24sata.info

U Memorijalnom centru u Potočarima vrše se posljednje pripreme za ukop 71 žrtve genocida, a tabuti s njihovim posmrtnim ostacima iz nekadašnje fabrike akumulatora u kompleks će biti uneseni u večernjim satima, kada padne temperatura i kada u Potočare pristignu učesnici koji na razne načine odaju počast žrtvama, pješačeći, trčeći, vožnjom biciklima ili motorima te na druge načine, a koji će prenijeti tabute.



Duraković navodi da će ujutro u osam sati početi prijem zvanica, oko 11.30 sati komemoracija, a vjerski dio, podne i dženaza-namazi u 13.00 sati.



- Bilo je niz pokušaja remećenja sigurnosnog ambijenta i dizanja tenzija, ali nisu uspjeli narušiti program organizacije obilježavanja godišnjice genocida - rekao je Duraković.



Kao i prošle godine prilikom iznošenja tabuta iz fabrike akumulatora do Memorijalnog centra u Potočarima pomoći će članovi Udruženja maloljetnih boraca Armije RBiH iz Visokog koji su došli dan ranije da budu na raspolaganju u organizaciji.



Predsjednik tog udruženja Armin Trnčić Feni je kazao da su prošle godine prvi put došli da pomognu, s obzirom na to da su mlado udruženje, ali da će im to postati tradicija. Najavio je da će dolaziti i kada sve žrtve nađu smiraj, da ih se sjećaju i odaju im počast.



Dolaze, naglašava, da posmrtne ostatke spuste u zemlju i pošalju ih u vječni mir i na taj način, barem malo, pomognu i olakšaju porodicama žrtava.



- Nismo im mogli pomoći prije 22 godine, došli smo ih pozdraviti posljednji put. Ovo je najmanje što mi možemo dati - naveo je Trnčić.



U Potočarima će sutra biti ukopana 71 žrtva genocida. U mezar će biti spušten i Damir Suljić koji je na ovogodišnjoj dženazi najmlađa žrtva genocida počinjenog 1995. godine u Srebrenici. On je imao 15 godina, a posmrtni ostaci njegovog tijela pronađeni su u bratunačkoj masovnoj grobnici Blječeva.



Najstarija žrtva identificirana ove godine je Alija Salihović, rođen 1923. godine. Njegovi posmrtni ostaci su pronađeni u masovnim grobnicama Zeleni Jadar i Pusmulići.



Na kolektivnoj dženazi u Potočarima u utorak će biti ukopana i jedna žena, Đemila Mahmutović. Imala je 33 godine kada je ubijena, a njeni posmrtni ostaci ekshumirani su iz masovne grobnice Zalazje, na području Srebrenice. Đemilin suprug Omer Mahmutović ukopan je 2010. godine.



(FENA)