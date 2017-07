Član Predsjedništva BiH i lider SDA Bakir Izetbegović poručio je danas iz Srebrenice sa obilježavanja 22. godišnjice genocida da se nažalost, malo toga mijenja u našoj zemlji.

Arhiv / 24sata.info

"Ovih dana vidimo da je intenzivirano negiranje genocida, relativiziranje onoga što se desilo ovdje i širom BiH, slavljenje ratnih zločinaca, provokacije... Dok to ne prestane nema pravog procesa pomirenja, smiraja niti mira u BiH. Nadam se da će u vremenu koje je pred nama to biti postignuto, da će srpski narod i njegove elite naći snage da se suoče sa istinom i prestanu negiranje. To je jedini pravi put. Da nađemo finu budućnost, smiraj za narode, da više nijedna majka ne traži kosti svoje djece u masovnim grobnicama", poručio je Izetbegović.



Na pitanje o nedolasku predstavnika Vlade Srbije u Srebrenicu kazao je da je očekivao njihov dolazak i da bi bilo dobro da dođu i podrže istinu i pomirenje.



Za načelnika Srebrenice Mladena Grujičića je imao istu poruku apelujući na srpski narod u BiH da pronađe snagu i kao narod koji je mnogo puta bio izložen zločinima u procesu prihvatanja istine i pomirenja krene od sebe.

(Klix)