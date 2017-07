Jedanaestog jula ovdje u Potočarima moramo imati na umu sve žrtve, 8.372 žrtve, moramo također imati na umu i budućnosti BiH i koju ulogu možemo mi da igramo zajedno s našim partnerima iz ove zemlje, kazao je danas u Potočarima šef Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini ambasador Jonathan Moore, koji je došao na komemoraciju i obilježavanje 22. godišnjice genocida nad Bošnjacima "Sigurne zone UN-a" Srebrenice.

Moor je naglasio kako mu je "velika čast da danas drži govor, uime svih kolega i kolegica Misije, te što ima priliku sa Srebreničama i majkama Srebrenice da se danas druži".



- Moramo poštovati prava svih građana BiH. Kada govorimo o ljudskim pravima to su prava koji svi građani moraju imati, i ako su konstitutivni narodi i ako nisu. Ne moramo nikako zaustaviti potragu za pravdu. Naša misija silno radi s tužilaštvima i sudovima na svim nivoima u korist vladavine prava i korist pravde. Današnja ceremonija je veoma bitna i jeste, nažalost, i dokaz da više od 22 godine nakon ovih užasnih zločina, nakon genocida, žrtve i preživjeli nemaju konkretne rezultate, satisfakciju i pravdu- kazao je Moore.



S naše strane radimo sve što možemo da ljudi znaju da žive u BiH u zemlji i da jeste i demokratska i da ima dobre pravosudne institucije. To je veliki izazov za BiH, poručio je ambasador Moore.



Dodao je da neće niko moći zaboraviti ni bol ni tugu, ali da moramo živjeti u sadašnjosti.



-Veoma važno je da imamo i debate o prošlosti i veoma je važno da niko ne bi negirao ni činjenice ni sudske odluke, u konktekstu toga također možemo govoriti o uvjetima za pravni i ekonomski razvoj, zbog toga što je najveći problem u BiH nezaposlenost i to je svima jasno- kazao je Moore.

