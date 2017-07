Na 22. godišnjicu genocida u Srebrenici Mostar je odao počast nevinim žrtvama, te uz skok bez aplauza sa Starog mosta i bacanje bijelih ljiljana u Neretvu cijelom svijetu poručio da se zlo koje je snašlo Srebrenicu ne smije zaboraviti i nikada ne smije ponoviti, javlja Anadolu Agency (AA).

Skok u ledenu Neretvu s UNESCO-ovog spomenika izveo je dugogodišnji član Kluba skakača u vodu Mostari Admir Delić nakon što su u tu rijeku bačeni bijeli ljiljani, koji simboliziraju nevinost žrtava Srebrenice.



U ime Kluba skakača u vodu Mostari Saša Oručević je za Anadolu Agency (AA), kazao kako se skok bez aplauza sa Starog mosta tradicionalno izvodi svake godine i kako je to događaj za koji svi u gradu na Neretvi znaju iako se u principu nikada u javnosti ne najavljuje.



"Svake godine Klub skakača u vodu Mostari organizira skok bez aplauza sa Starog mosta u znak sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. To je najmanje što možemo uraditi da se zločin u Srebrenici ne zaboravi i da se nikada više ne ponovi", kazao je Oručević za Anadolu Agency (AA).



Skokom bez aplauza, kako naglašava, cijelom svijetu se s UNESCO-ovog spomenika pošalje poruka da se zločin ne smije zaboraviti i da se nikada ne smije ponoviti.



"Svake godine sa Starog mosta se izvedi skok bez aplauza u 11 sati i sedam minuta, što simbolizira dan i mjesec i skakat će se svake godine u to vrijeme dok nas ima", ustvrdio je Oručević za Anadolu Agency (AA).



Zbog genocida u Srebrenici današnji dan obilježen je tugom i žalosti u gradu na Neretvi. Zastave su na državnim ustanovama i institucijama spuštene na pola koplja, građani i brojni turisti nose "Cvijet Srebrenice", a u ugostiteljskim objektima može se čuti tišina ili muzika žalosti.

