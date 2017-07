Predsjednik Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (ICTY) Carmel Agius, koji prisustvuje komemorativnom skupu povodom 22. godišnjice genocida u Srebrenici, izjavio je da je 11. jula ove godine za njega emotivniji nego ranijih godina iz razloga što je danas tu posljednji put u funkciji predsjednika Haškog tribunala, jer će Tribunal u decembru "zatvoriti svoja vrata".

Arhiv / 24sata.info

- Ovo je vrlo emotivan trenutak za mene. Osjećam se kao da sam jedan od vas. Ovo je prilika i događaj kada čovjek dijeli tugu te želje svih koji su ovdje i onih koji nisu mogli biti ovdje - kazao je Agius.



Istakao je da pred svima danas stoji ponosan, da može reći da bez Haškog tribunala i njegovih aktivnosti proteklih 25 godina, ovo mjesto, po njegovom mišljenju, ne bi izgledalo ovako kako izgleda danas, jer bi, najvjerovatnije i dalje mnoge žrtve bile u neobilježenim, nepronađenim masovnim grobnicama.



Ocijenio je da je Haški tribunal postigao ciljeve.



- Prije svega, glavni cilj je ispunjen, a to je da se osigurala pravda za one koji su uglavnom najviše odgovorni za zločine tokom sukoba '90-ih godina - rekao je Agius.



Ipak, navodi da je Tribunal mogao uraditi i više i bilo bi više osoba koje su optužene za ratni zločin, ali nije stvoren da traje zauvijek.



- Nije bilo eksperimenata. Naš tribunal je rezultat konsenzusa svih članica Vijeća sigurnosti UN-a. Povjeren nam je zadatak stvaranja humanitarnog prava u praznini koja je nastala nakon Drugog svjetskog rata. Pokazali smo da je moguće držati procese i suđenja protiv vrlo važnih osoba na najvišem nivou - dodao je Agius.



Rekao je da taj sud nije stvoren da gradi pomirenja, već da ostvari prava i dovodi pred pravdu one koji su optuženi za počinjene zločine.



- Funkcija Tribunala je presuditi da li su krivi ili ne, a ne pomirenje. Pomirenje je ostavljeno ljudima Bosne i Hercegovine, drugim zemljama, kao i političarima - naglasio je.



Dodaje da je najvažnije da je istina isplivala na površinu te je Haški tribunal utvrdio da je stanovništvo ovih područja bilo žrtva genocida.



Poručio je onima koji negiraju genocid da "izvrtanje istorije ili poricanje predstavlja namjerno iskrivljivanje istine, te da se zločin tj. genocid u Srebrenici ne može porediti ni s jednim zločinom, nažalost, prije njega".



(FENA)