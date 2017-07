Član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović je, obraćajući se na komemoraciji u Memorijalnom centru u Potočarima, kazao da su na ovom mjestu i na ovaj dan primjerene samo šutnja i molitva, ali vrijeme u kojem živimo od nas zahtjeva da govorimo, da ponovo podignemo glas i odgovorimo onima koji još nisu razumjeli ili ne žele da razumiju zastrašujuću poruku genocida koji je počinjen u Srebrenici.

Foto: 24sata.info

- Šta se ovdje desilo u ljeto 1995. godine dobro je poznato. Odredi smrti zločinaca Radovana Karadžića i Ratka Mladića nakon višegodišnje opsade slomili su otpor iscrpljenih branilaca i pogubili hiljade zarobljenih bošnjačkih muškaraca i dječaka, želeći da na ovom prostoru potpuno zatru postojanje jednog naroda - kazao je Izetbegović.



Šta su i kome su skrivili ovdje mučki pobijeni muškarci, dječaci, starci, ljudi koji su branili svoje porodice i gole živote, svi do jednog, ostat će, kaže Izetbegović, tajna zauvijek skrivena u tamnim ponorima duša zlikovaca koji su to počinili.



Istakao je da sva krivica petnaestogodišnjeg Damira Suljića i sedamdesetdvogodišnjeg Alije Salihovića, čije će kosti danas biti sahranjene u Potočarima, jeste ta što su bili muslimani, Bošnjaci i što su rođeni u Srebrenici.



- Đemila Mahmutović je pored ove, imala i krivicu odanosti prema braći i muškoj rodbini uz koje je ostala, ne želeći ih napustiti ni pred smrću koja je izvjesno dolazila - kazao je Izetbegović.



Naglašava da su i Ujedinjene nacije ostale "nijeme i pasivne“, navodeći da su danima dobivali precizne podatke o pokoljima koji traju, imali satelitske snimke rastućih masovnih grobnica, "ali su zaštićenu zonu UN-a kukavički prepustili totalnom pokolju koji će biti upamćen kao najsramniji trenutak UN-a i jedan od najmračnijih trenutaka ljudske civilizacije“.



- Savjest zločinaca se nikada nije probudila. Oni i danas, kao i svih 22 godine koje su protekle, nastavljaju da skrivaju i negiraju zločin koji su ovdje počinili. Savjest civiliziranog svijeta nakon prvog šoka ipak se aktivirala – ocijenio je Izetbegović.



Po njegovim riječima, međunarodni i domaći sudovi suočili su se s užasima brutalnih likvidacija, masovnih grobnica, ali i sa "izopačenošću ideologije koja je to sve naredila“.



- Nazvali su to i presudili jedinim mogućim imenom, genocidom. Jezivo iskustvo Srebrenice je pred sve nas koji smo mu svjedočili postavilo teška ispušenja i teška pitanja i ponekad nam izgleda kao da odgovora na ta pitanja i iskušenja nema. Ali odgovora mora biti, odgovori se nalaze u budućnosti ispunjenoj životom i mirom - naglasio je Izetbegović.



Ali, navodi on, put do takve budućnosti vodi preko pomirenja koje je potrebno svima, "i nama i generacijama koje dolaze" te da je ono potrebno kako se nikad više u BiH nijedna majka ne bi morala uputiti i tražiti kosti svoje djece po masovnim grobnicama.



- Ali jedno mora svima biti jasno, pomirenja i bolje budućnosti u BiH ne može biti bez pravde i istine. Jer istina je jedini oslonac pred teškim iskušenjima s kojima se suočavamo svaki put kad se izgovori riječ Srebrenica - istakao je Izetbegović.



Dodao je da ćemo samo ojačanom istinom biti u stanju da se odupremo tim iskušenjima.



- Temelji pomirenja moraju se graditi na pravdi i na istini. Na lažima, negiranju genocida, relativiziranju, provokacijama koje smo svjedočili uoči ove godišnjice nikakvo pomirenje nije moguće. Pomirenja i bolje budućnosti neće biti dok u potpunosti ne bude poražena ideologija koja je kreirala genocid u Srebrenici - poručio je Izetbegović.



Zato danas, dodao je, "sa ovog za nas svetog mjesta još jednom upućujemo poziv srpskom narodu i njegovim političkim, vjerskim i intelektualnim elitama da prihvate istinu i prestanu poricati genocid koji je ovdje počinjen, da konačno učine taj korak ka istinskom pomirenju i boljoj budućnosti za sve nas".



– Nikada nećemo dozovoliti da Srebrenica, Tomašica, Brčko, Zvornik i sva druga mjesta užasnih zločina nad nevinim bosanskim ljudima budu išta drugo doli BiH. Od međunarodne zajednice istina zahtijeva da užasne lekcije iz ljeta 1995. godine budu naučene kako bi se spriječile buduće Srebrenice. Promatrajući sa zebnjom sve ono što se u današnjem svijetu događa plašim se da ta lekcija, nažalost, nije do kraja naučena - istaknuo je Izetbegović.



Potcrtao je da je Bošnjacima Srebrenica "najdublja rana“ i oni je nikada neće zaboraviti.



- Od borbe za istinu i pravdu nikada nećemo odustati - zaključio je Izetbegović.

(fena)