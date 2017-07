Posmrtni ostaci 71 žrtve genocida u Srebrenici bit će danas spušteni u zemlju, 22 godine nakon najgoreg zločina u Evropi nakon Drugog svjetskog rata, navodi agencija AFP u izvještaju posvećenom obilježavanju tužne godišnjice genocida. Veliki broj svjetskih medija posvetio je danas značajan prostor obilježavanju 22. godišnjice genocida.

- Hiljade bošnjačkih muškaraca i dječaka je sistematski ubijeno i zatrpano u masovne grobnice. Međunarodni Crveni krst smatra da je ubijeno više od 8.000 osoba, dok je Haški tribunal naveo da je bilo više od 7.000 žrtava. No, uz sistematsko ubijanje, protjerano je hiljade žena, djece i starih, dok je veliki broj žena silovan. UN smatra ovo najgorim zločinom u Evropi od Drugog svjetskog rata – navodi AFP.



Radio Vatikan, službeni medij poglavara Katoličke crkve piše kako se hiljade ljudi danas okupljaju u Srebrenici da bi obilježili 22. godišnjicu zločina. Autor izvještaja navodi kako će se 71 žrtvea, koja će biti danas ukopana, pridružiti do sada 6.504 sahranjenih u Memorijalnom centru u Potočarima.



- Za preživjele rođake žrtava to će značiti određeni smiraj - navodi Radio Vatikan.



Prije dženaze, hiljade ljudi je, ističe ovaj medij, učestvovalo na Maršu mira kojim se sjećaju golgote koju su prošli muškarci iz Srebrenice koji su se pokušali spasiti pokolja. Radio Vatikan se ovim povodom sjeća i legendarnog novinara Nihada Ćatića koji je ubijen u genocidu.



- Samo dan ranije, on je uključio svoj mikrofon i objavio da se Srebrenica pretvara u klaonicu. „Mrtve i ranjene stalno dovoze u bolnicu, hoće li iko u svijetu svjedočiti tragediji sa kojom se suočavamo“ – prenosi Radio Vatikan riječi Nine Ćatića, čija majka Hajra i danas traga za njegovim posmrtnim ostacima.



Većina svjetskih medija podsjeća da je prije samo nekoliko dana Holandija, čiji su vojnici u sastavu UN trebali čuvati zaštićenu zonu, proglašena djelomično krivom te da je, faktički, pomogla Vojsci RS u provođenju genocida. Uz to, naglašavaju da je zločin u Srebrenici proglašen genocidom u presudama Tribunala i stavovima Ujedinjenih naroda, ali da je rezoluciju o genocidu u Vijeću sigurnosti prošle godine zaustavila Rusija.

