Britanac Marko Attila Hoare spada u red najznačajnijih savremenih svjetskih historičara, koji je svoja akademska interesiranja posebice usmjerio na izučavanja recentne jugoslovenske historije.

Marko Attila Hoare / 24sata.info

Hoare godinama piše i objavljuje stručne historijske radove u kojima uočava razloge raspada bivše Jugoslavija i motive silovitog uspona srpskog nacionalizma, kojeg nedvosmisleno drži najodgovornijom silom za raspad države.



Hoare je historičar koji je veliku pažnju posvetio i ratu u Bosni i Hercegovini, a njegovi nalazi kod dijela kvaziliberalne britanske intelektualne elite nailazili su na podozrenje, osudu i negiranje.



U javnosti koja nastoji relativizirati zločine i izjednačiti ulogu krvnika i žrtve Hoareova istraživanja imaju korektivnu svrhu.



- Mislim da su dvije stvari izuzetno važne za razumjeti, a to je da je to ne samo najgori masakr u ratu, nego je to dio genocidnog procesa koji je počeo 1992. godine. Razmjere i motive genocida u Srebrenici morate sagledavati u toj široj perspektivi i sagledavati ih kao dio genocidnog procesa. Morate naučiti da su za genocid u Srebrenici odgovorni, naravno, najviše Srbija i Republika Srpska, ali isto tako i međunarodna zajednica, koja je cijeli rat aktivno sarađivala sa Srbijom i RSm i na neki način dozvolila da se desi genocid u Srebrenici. Mislim ponajviše na SAD, Veliku Britaniju, Francusku, Holandiju. Najbolji način da se pamti genocid u Srebrenici jeste da se omogući sloboda u kojoj će ljudi pričati o svim tim stvarima i da se djeca pravilno uče o onome što se desilo u Srebrenici - kaže Hoare, koji je podvukao da je Slobodan Milošević najodgovorniji za raspad Jugoslavije, a Zapad je sukrivac za srebrenički genocid.



(Avaz)