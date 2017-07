Val ekstremnih vrućina koji je zahvatio našu zemlju, posebno se osjeti u Mostaru, tradicionalno najtoplijem našem gradu. Mostarci se znaju nositi sa vrućinom, ali su ulice i bašte kafana puste više nego inače.

Foto: Klix.ba

U Hitnoj službi kažu kako se osjeti povećan broj pacijenata, posebno su velike gužve u kasnim poslijepodnevnim satima.



U Federalnom hidrometeorološkom zavodu kazali su nam da je maksimalna izmjerena temperatura danas u Mostaru bila 39,2 stepena i da je to prosjek zadnjih dana. Jučer je tako maksimalna izmjerena temperatura bila 39,6 stepeni.



Termometri na dvije poznate mostarske lokacije, onoj kod zgrade Projektanta i apoteci u Fejićevoj ulici pokazivali su koji stepen manje.



Mostarci će vam teško priznati da im visoke temperatura predstavljaju ozbiljan problem, ali je činjenica da su ulice danas oko jedan ili dva sata poslije podneva bile neobično puste. Bašte nekih od najpopularnijih mostarskih kafića zatekli smo prazne, ali to se može povezati i sa tužnom prirodom današnjeg dana.



Jedini koji ne posustaju su radnici na gradilištima gradskog kolektora koji su i danas po suncu i vrućini vrijedno radili.



Posjetili smo i jednu od ispostava mostarske Hitne službe, onu na Carini gdje su nam kazali da je broj pacijenata u zadnjim danima zbog klimatskih prilika osjetno veći.



"Obično su prisutni kolapsi uslijed dehidracije, značajno više stomačnih virusa, proliva i povraćanja te angina zbog hladnih napitaka, sladoleda. Što se tiče samo posla ovdje u zgradi hitne, u ovom nekom periodu kad se preporučuje da se ne izlazi iz kuće, od 10 do 17 sati nema značajnih gužvi, eventualno ima na terenu, to su ovi slučajevi kolapsa poslije dehidracije, ali onda poslije 17 sati imamo navalu pacijenata u samoj zgradi Hitne službe, sve do ponoći", kazala nam je dr. Fatima Penava, ljekarka opće prakse.



(Klix.ba)