Vlada RS-a nije dala saglasnost na Ugovor o transportnoj zajednici između EU i zemalja Zapadnog Balkana, iako je to jučer, poslije jasnog stava i zahtjeva iz Brisela, obećala uraditi, prenosi TV1.

Foto: Screenshot

Naprotiv, dopis koji je jutros upućen ispred Vlade RS-a dodatno komplikuje situacijju i pravi novu blokadu pristupa BIH transportnoj zajednici. U dopisu se traže izmjene odredbi Ugovora koji je već ranije usaglašen između EU i zemalja zapadnog Balkana. Potpuno je jasno da je nemoguće mijenjati odredbe Ugovora koji je prethodno usaglašen, i to dan prije predviđenog potpisivanja u Trstu.



Upravo je to bio stav i zahtjev Brisela kojim je od Vlade RS zatražen pozitivan stav bez bilo kakvih novih uslova.



Očigledno je da Vlada RS-a, koja je prepoznata kao ključni kočnicar, sada pokušava igrati dvostruku igru u kojoj daje potpuno nefunkcionalno i neoperativno "uslovno mišljenje" kojim se problem ne rješava nego dodatno usložnjava, pokušavajući na taj način opravdati svoju poziciju i prebaciti lopticu na Vijeće ministara BIH, odnosno na ministre Saveza za promjene.



Ali predstavnici i institucije EU očito nisu i neće nasjesti na ovakav pokušaj manipulacije koji dolazi iz RS-a, jer traženje izmjena i postavljanje novih uslova u Ugovoru koji je ministar Ismir Jusko parafirao prije četiri mjeseca, u Briselu doživljavaju kao novu provokaciju iz RS-a.



To je jučer potvrdio i ministar Mirko Šarovic koji je jasno kazao da je RS prepoznata kao kočnicar procesa potpisivanja ugovora.



Istovremeno, Vlada RS-a zahtjevom da se uspostavi rotacija u predstavljanju BIH u međunarodnim poslovima, pokušava uspostaviti protivustavnu i vaninstitucionalnu praksu u segmentu vođenja vanjske politike i predstavljanja BIH u međunarodnim obavezama što je isključiva nadležnost Predsjedništva BIH.



Iz razgovora sa članovima VM BIH je jasno da su ovakvi zahtjevi iz RS-a neprihvatljivi jer zadiru u isključive ustavne nadležnosti BIH, prenosi TV1.



Važno je reci i da je stav premijera Federacije BIH da ne pdrzava princip rotacije jer se radi o nadležnosti države BIH.



Pitanje je samo do kada će i predstavnici međunarodne zajednice tolerisati ovakvo neodgovorno ponašanje Vlade RS-a, stalno kršenje svih obećanja, kao i kontinuirane blokade svih evropskih procesa, koje nanose štetu svim građanima BiH.







(24sata.info)