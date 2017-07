Nezir Kamenica, protiv kojeg je Kantonalni sud u Goraždu prije nekoliko dana potvrdio optužnicu za ubistvo tri osobe na okrutan i podmukao način u maju u selu Bogušići kod Goražda, danas se na ročištu pred ovim sudom izjasnio da nije kriv.

Nezir Kamenica / 24sata.info

"On se izjasnio da nije kriv i to je vjerovatno taktika advokata. Međutim mi smo smatrali da ovo krivično djelo zaslužuje maksimalnu zatvorsku kaznu koju predviđa Krivični zakon FBIH i mi nemamo razloga da pregovaramo", izjavio je za Klix.ba Mirsad Bilajac, glavni kantonalni tužilac.



Pojašnjava da je za ovakva djela, prema Krivičnom zakonu FBiH, predviđena maksimalna kazna od 21 do 45 godina zatvora, ali da je Kamenica u trenutku izvršenja djela imao 20 godina te da mu po zakonu može biti izrečena maksimalna kazna od 21 godine zatvora.



Dodaje da je nakon izjašnjavanja o krivici pred sudom u Goraždu, a zbog nedovoljnog broja sudija, podnesen zahtjev Vrhovnom sudu da delegira sud koji će voditi ovaj predmet dalje. Očekuje se da će Vrhovni sud ubrzo donijeti odluku kojem sudu će dodijeliti predmet, a iz prakse je poznato da je to obično najbliži sud u Sarajevu ili eventualno Zenici.



Podsjetimo, optužnica protiv Nezira Kamenice podignuta je nakon što je tim sudskih vještaka medicinske struke utvrdio da je Kamenica u trenutku počinjenja zločina bio smanjeno uračunljiv, ali ne bitno te da je krivično odgovoran.



Nezir Kamenica je u noći 2. maja ove godine u kući u selu Bogušići sjekirom usmrtio majku, očuha i nanu.



(Klix.ba)