Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje zbog grmljavinskog nevremena praćenog jačim udarima vjetre koje je moguće u noći na srijedu u Krajini i sjevernim područjima Bosne.

Ilustracija / 24sata.info

Pljuskovi i grmljavina u Bosni se očekuju u ranim jutarnjim satima u srijedu dok će veći dio dana preovladavati sunčano vrijeme uz umjerenu naoblaku. Od večernjih sati i tokom noći na četvrtak pljuskovi i grmljavina su mogući u sjevernim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 30 i 35°C, na jugu zemlje do 39°C.



Oblačno sa slabom kišom u jutarnjim satima bit će i u četvrtak, a razvredravanje se očekuje u drugoj polovini dana. U petak se očekuje sunčano vrijeme s temperaturama zraka većinom između 26 i 30°C, na jugu zemlje do 34°C.



Nestabilno vrijeme s lokalnim pljuskovima na prostoru centralne, sjeverne i zapadne Bosne očekuje se do 16. jula. Stabilizacija vremenskih prilika očekuje se od 17. do 23. jula, a zatim slijedi novo pogoršanje do 26. jula. Na jugu naše zemlje bit će sunčano i stabilno vrijeme sve do 25. jula.



Minimalne temperature u Bosni prognoziraju se od 15 do 20, a u Hercegovini 19 do 24 stepena, dok se maksimalne u Bosni očekuju do 35, a u Hercegovini do 39 °C.



Pad temperatura očekuje se od 15. do 18. jula. U većem dijelu Bosne vrijednosti minimalnih temperatura zraka kretat će se od 9 do 14, a na jugu naše zemlje od 14 do 19 °C. U istom periodu maksimalne temperature u Bosni dostizat će vrijednosti do 25, a u Hercegovini do 30 °C.



Nestabilno vrijeme je i pred Hrvatskom gdje, prema prognozama stručnjaka, danas završava vrhunac toplotnog talasa. Osim sunčanog vremena, bit će i oblačno uz povećanu mogućnost za kišu i grmljavinu. Očekuju se i olujno nevrijeme i grad.



Meteoalarm danas je izdao narandžasto upozorenje zbog mogućih izraženih grmljavina na području Istre, Rijeke, Gospića, Zagreba i Karlovca.



