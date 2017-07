Nakon što su hiljade ljudi iz Bosne i Hercegovine i svijeta prisustvovale komemoraciji i ukopu 71 žrtve genocida počinjenog u julu 1995. godine u Srebrenici građani ovog grada u istočnoj Bosni danas se vraćaju svakodnevnim obavezama, javlja Anadolu Agency (AA).

Prethodnih dana grad je bio pun, a danas je opet poluprazan. Ulice koje su prethodnih dana bile ispunjene ljudima i automobilima različitih registracijskih tablica danas su opet bez gužvi. I tako sve do 11. jula naredne godine. Građani smatraju da se ovog grada i njegove tragedije samo sjete na godišnjicu stravičnog zločina koji je počinjen u julu 1995. godine.



U gradu, koji je opet ostao sam, traže pomoć kako bi oni, koji su se odlučili vratiti tu, imali bolje uslove za život.



Nermin Alivuković, zamjenik načelnika općine Srebrenica podsjetio je da je juče završena komemoracija i ukop 71 žrtve srebreničkog genocida.



"Danas ostaje da se obilježe ovi Petrovdanski dani, odnosno stradanje Srba u toku rata, a nakon toga mi se vraćamo svakodnevnim obavezama. Poslije 11. i 12. jula ostaje da rješavamo probleme građana", istakao je Alivuković.



Jučerašnjoj komemoraciji i dženazi srebreničkim žrtvama prisustvovalo je, kako je kazao, više od 20.000 građana iz BiH i svijeta.



"Vidjeli ste pun grad. Bilo je mnogo i automobila i gostiju iz svih krajeva BiH. Danas možete vidjeti da je grad poluprazan. I tako će biti cijele godine, sve do 11. jula kada Srebrenica ponovo bude puna. Cijeli svijet i država vode brigu o Srebrenici samo 11. jula", poručio je Alivuković.



Izrazio je zabrinutost da takav način ophodnje prema Srebrenici neće doprinijeti ekonomskom razvoju te općine ni pomoći građanima.



"Opština Srebrenica ne može sama uspjeti da se oporavi od ratnih rana. Potrebna je pomoć i države BiH, ali i međunarodne zajednice", izjavio je Alivuković.



U narednom periodu, prema njegovim riječima, stavili su akcenat na ekonomsko osnaživanje Srebrenice, zapošljavanje ali to ne mogu sami realizovati, potrebna im je pomoć i drugih.



Alivuković je podsjetio i na Investiciono-razvojnu konferenciju koja je 2015. godine održana u Srebrenici koja se, naglasio je, pokazala kao jedini mogući način da se u Srebrenici stvore normalni uslovi za život svih građana.



"To je samo dio onih sredstava koja su neophodna opštini Srebrenici. Svi smo svjedoci da i Vijeće ministara i Vlada RS-a nisu ispoštovali ono na Investiciono-razvojnoj konferenciji. Jedino što se trenutno implementira jesu sredstva Vlade Republike Srbije kroz infrastrukturne projekte. Sva sredstva su na računu opštine Srebrenica", pojasnio je Alivuković.



Ovih dana, najavio je, kreću u realizaciju rekonstrukcije glavne saobraćajnice u Srebrenici.



"Dječiji vrtić je već u poodmakloj fazi izgradnje. Nadamo se da će početkom ove školske godine djeca iz vrtića imati novi, savremeniji objekat za svoj boravak. Ostaje još izgradnja industrijske hale u industrijskoj zoni Potočari", kazao je Alivuković.



Podsjetio je da je jedan od gorućih problema kako u BiH tako i u Srebrenici zapošljavanje mladih ljudi.



"Pokušavamo da stvorimo uslove da mladi ljudi ostaju u Srebrenici. Uslov da bi ostali jeste zapošljavanje. Nažalost, opština Srebrenica ne može sama to izmoći i zbog toga tražimo pomoć drugih. Jer bojimo se da će Srebrenica, ako ovako bude išlo, ostati grad staraca", dodao je Alivuković.



U mezarju Memorijalnog centra Srebrenica - Potočari jučer je klanjana dženaza i obavljen ukop 71 žrtve genocida koji se u julu 1995. godine dogodio u Srebrenici, "zaštićenoj zoni" Ujedinjenih naroda.



U mezarju Memorijalnog centra Srebrenica - Potočari dosad je smiraj pronašlo 6.575 žrtava genocida, a traga se za još oko hiljadu.





(AA)