Hiljade fildžana kafe postavljeno je 11. jula na trgu u Chicagu u spomen žrtvama genocida u Srebrenici. Ovaj dirljivi čin djelo je umjetnice, rođene Bosanke, Aide Šehović i njenog tima volontera.

Foto: Agencije

Fildžane s kafom koja neće biti popijena postavlja 12. godinu, a ranije su bili u New Yorku, Ženevi, Torontu, Istanbulu, Štokholmu i Hagu.



Instalacija pod nazivom "Što te nema" ohrabruje čjude da se sjete genocida u kojem je brutalno ubijeno više od 8.000 muškaraca i dječaka islamske vjeroispovijesti. Kafa je služena za njih, one koji je više nikada neće popiti.



Cilj instalacije je i podići svijest o Srebrenici, prihvatanje činjenice da se to desilo i pronalazak puta suživota.



"S namjerom nemamo nikakve znakove, zastave ili banere jer se ljudi zbog toga zapitaju o čemu je riječ, prilaze, raspituju se i zainteresuju", rekla je Šehović koja je tragičnu priču o Srebrenici ispričala kroz jezik koji svi razumiju.





(Klix.ba)