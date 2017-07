Požar na planini Čvrsnici u blizini Jablanice se proširio i vatra se uočava na nekoliko mjesta - potvrdila je Feni glasnogovornica Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) Majda Kovač.

Ilustracija / 24sata.info

Po njenim riječima, spustio se do jedne kuće na oko 200 metara, gori borova šuma i veća je koncentracija dima nego prethodnih dana.



- Zbog jako strmog terena potrebna je pomoć u gašenju požara iz zraka helikoptera Oružanih snaga BiH. Operativni centar FUCZ-a uputio je zahtjev za angažman helikopreta OSBiH. Helikopter je bio na remontu, međutim, javljeno nam je da je osposobljen i da se čeka odobrenje Ministarstva odbrane BiH da bi helikopter poletio i pružio podršku, odnosno gasio požar iz zraka - kazala je.



Dodala je da im je u kontaktu s Operativnim centrom Civilne zaštite općine Jablanica rečeno da su vatrogasci Profesionalne vatrogasne jedinice Jablanica na terenu, da dežuraju, da se požar širi.



- Trenutno mogu držati požar pod kontrolom, ali ako se bude širio, osim pomoći Oružanih snaga BiH iz zraka helikopterom, oni će vjerovatno zatražiti i dodatnu pomoć drugih vatrogasaca iz Hercegovačko-neretvanskog kantona - kazala je Kovač.



Navela je da im je javljeno da su se čule i eksplozije u toku požara, ali da to nisu provjerene informacije.



- Kad budemo imali tačne i provjerene informacije, onda možemo reći da li su to eksplozije, odnosno da li je to zvuk eksplozija neeksplodiranih ubojnih sredstava – kazala je Kovač.



