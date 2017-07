Zbog visokih dnevnih temperatura zraka, i ovoga jutra iz BiHAMK-a apeliraju na vozače da izbjegavaju vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko ipak putuju preporučuje se da prave češće pauze.

Posebno se skreće pažnja svima koji koriste klima uređaj u vozilu, da nekoliko minuta prije kraja putovanja isključe klimu, kako bi se pripremili za izlazak iz vozila.



Vozači se još jednom upozoravaju da prije polaska na put provjere svu potrebnu dokumentaciju.



Danas do 13.30 sati zbog deminiranja terena dolazi do povremenih polusatnih obustava saobraćaja na magistralnom putu M-6 Stolac-Ljubinje.



Do kraćih zastoja tokom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je obavezno poštivanje postavljene signalizacije. Izdvajaju se putni pravci: M-17 Vrapčići-Bišće Polje, M-4 Simin Han-Kalesija, M-16 Poriče-Kupres i M-5 Gromiljak-Blažuj.



Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta, saopćeno je iz BIHAMK-a.

