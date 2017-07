Na požarištu u Jablanici stanje se sve više komplikuje i usložnjava, a u Civilnoj zaštiti općine Jablanica smatraju kako je potrebno kontinuirano djelovanje sa više letjelica.

Foto: FENA

Danas je u jutarnjim satima u vremenu od 8 sati i 55 minuta do 9 sati i 50 minuta na požarištu djelovao helikopter Oružanih snaga BiH, pri čemu je na požarište izbačeno 5 posuda vode. Helikopter je djelovao na gornje tačke požarišta, u cilju sprečavanja širenja požarne linije prema vrhu stjenskog masiva iza kojeg se nalazi ogroman plato borove i jelove šume, saopšteno je iz Civilne zaštite općine Jablanica.



Djelovanje helikoptera bilo je uspješno, no broj izbačaja bio je nedovoljan za ozbiljno zaustavljanje požara.



Vatrogasci prate stanje duž regionalnog puta Jabalnica – Posušje te djeluju u slučaju pojave zapaljivih čvorišta do kojih dolazi odronjavanjem zapaljenih komada drveća niz strme padine planine.



Tokom dana došlo je do spuštanja požarne linije sa nadmorske visine oko 1300 metara niz strme padine litica Čvrnice u nekoliko pravaca, što je posljedica velikih strmina, obrušavanja kamenja koje za sobom ostavlja tragove zapaljivih kratera, stoji u saopštenju Civilne zaštite općine Jablanica.



Tokom današnjeg dana zabilježeno je najveće pomjeranje požarne linije, tako da je požarna linija trenutno oko 1500 metara pomjerena u pravcu Jablanice u odnosu na lokalitet Bačvara gdje je požar počeo. Do ponedjeljka požarne linije su se kretale u radijusu od oko 300 metara.



U popodnevnim satima, oko 18.45 sati, nad požarištem se pojavio helikopter, ali je uskoro vraćen nazad zbog jakog vjetra koji puše nad Jablaničkim jezerom.



Smatramo da je potrebno kontinuirano djelovanje sa više letjelica, jer se stanje na požarištu sve više usložnjava i komplikuje, ističu iz Civilne zaštite općine Jablanica.



(FENA)