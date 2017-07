U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

Ilustracija / 24sata.info

Vjetar, slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 26 do 30, na jugu od 32 do 35 stepeni Celzijusa.



U Sarajevu sunčano uz malu oblačnost. Dnevna temperatura zraka oko 27 stepeni.



Jutros je u BiH vedro.



Temperature zraka u 08.00 sati: Bjelašnica 7, Srebrenica 12, Ivan-Sedlo 13, Sokolac 14, Sarajevo, Tuzla 15, Banja Luka, Bugojno, Sanski Most 16, Bijeljina, Doboj, Gradačac 17, Bihać, Livno 18, Grude 22, Trebinje 24 te Mostar, Neum 26 stepeni.



Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosi 945 hPa, za 3 hPa je iznad normalnog i lagano opada, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.



(FENA)