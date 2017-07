Broj stranih turista koji u našu državu dolaze zračnim putem za prvih pola godine porastao je za čak 20 posto u odnosu na isti period lani, navodi se u najnovijem izvještaju Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH.

No, u izvještaju se navodi i da pozitivni rezultati nisu zabilježeni na svim bh. aerodromima. Tako su na jednoj strani aerodromi Sarajevo i Tuzla, koji se mogu pohvaliti rekordnim brojem posjetilaca, dok su na drugoj oni u Mostaru i Banjoj Luci, gdje je zabilježeno manje putnika nego ranijih godina.



Nastavak trenda



- Ukupno je BiH, ipak, zabilježila porast od 20 posto putnika u zračnom prometu, a taj trend bit će nastavljen i u drugoj polovini godine, jer su otvorene mnoge nove destinacije. Prošle godine četiri međunarodna aerodroma u BiH imala su 1.225.676 putnika, dok se, prema procjenama, do kraja ove godine očekuje blizu 1.500.000 putnika – navodi se u izvještaju.



Na Aerodromu Sarajevo očekuje se da će do kraja godine biti više od 910.000 putnika, na Aerodromu Tuzla blizu 520.000, Aerodromu Mostar 50.000 i Aerodromu Banja Luka skoro 20.000 putnika.



Također, prema podacima Agencije za statistiku, stranih turista koji su posjetili BiH u prvih pet mjeseci ove godine više je za 12,3 posto te je taj broj dostigao 285.611.



Ministrica okoliša i turizma FBiH Edita Đapo kazala je za „Avaz“ da se turizam u BiH ubrzano razvija i da naša zemlja postaje sve privlačnija destinacija za turiste iz cijelog svijeta.



- Za nas je važno i da razvijamo sportsko-rekreativni turizam i trenutno su u toku mnogi projekti poput „Via Dinarice“, gdje imamo avanturističke staze širom BiH i regije. Kroz takve projekte radimo na tome da uvežemo cijeli region. Također, turisti našu zemlju prepoznaju kao sigurnu destinaciju – istakla je Đapo.



Ona je dodala da, osim pozitivnih rezultata u zračnom transportu, veoma je značajan i željeznički saobraćaj, koji se užurbano razvija u posljednje vrijeme.



Pozitivna priča



Predsjednik Turističke zajednice KS Nermin Muzur rekao nam je da se, prema ovim rezultatima, vidi da je budućnost BiH upravo u sektoru turizma.



- Ovo su definitivno pozitivni podaci i sviđa mi se što se posljednju godinu u javnosti pojavljuje pozitivna priča o turizmu. Sve se više i piše i priča o budućnosti ove oblasti koju treba unaprijediti kroz rekonstrukciju turističkih zajednica u organizacije za destinacijski menedžment, što je aktuelni način razvijanja turizma - rekao je Muzur.



Najviše noćenja ostvaruju Hrvati



Prema broju ostvarenih noćenja, u našoj zemlji u prvih pet mjeseci ove godine turisti iz Hrvatske sa 17,5 posto su na prvom mjestu. Slijede turisti iz Srbije, kojih je bilo 10,5 posto, te iz Turske sa 8,7 posto.



Priprema zakona



Đapo je napomenula da je bitno da je i privatni sektor prepoznao potencijal ove oblasti, jer već imaju značajne investicije u različite segmente.



- Trenutno ne postoji zakonska regulativa u oblasti turističkih zajednica i promocije turizma, ali sada se već pred Parlament FBiH ide s novim zakonom o turizmu, boravišnoj taksi i zakonu o ugostiteljstvu, što će znatno pomoći privredi da se razvija u oblasti turizma – naglasila je Đapo.



Prema njenim riječima, tri pripremljena zakonska rješenja u skladu su s legislativom EU i s aspekta sigurnosti turista znatno unapređuju ovu oblast u BiH.



