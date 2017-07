Biskupska konferencija u Banjoj Luci, kojoj je prisustvovao i nadbiskup vrhbosanski monsinjor Vinko Puljić, protekla je u prilično oštrim tonovima, pogotovo u osvrtu na odnos zvaničnog Brisela prema BiH i socio-ekonomskim problemima s kojima se naša zemlja susreće.

Franjo Komarica / 24sata.info

Banjalučki biskup Franjo Komarica je apelovao na političare u BiH da omoguće održivi povratak onima koje se žele vratiti na ove prostore, a kritikovao je i odnos međunarodne zajednice u BiH prema ovom i drugim društvenim pitanjima u zemlji.



"Evropskim zvaničnicima sam rekao da mi nismo štala za njihove konje. Tražimo da nas tretiraju kao ljude i tražimo prava kao što imaju i svi drugi Evropljani, a ne da oni odlučuju da se nekome da pomoć, a da neko bude uskraćen za nju“, rekao je Komarica.



On smatra da je BiH poluprotektorat međunarodne zajednice, a njihov angažman na stvaranju uslova za održivi povratak nazvao lakrdijom od međunarodne politike.



“Oni određuju da se ovom selu dozvoli povratak toliko ljudi, ovom će izgraditi put, a onom neće, to je nedopustivo. Pitam ih - što to radite sa nama i u ime kojih principa, kad god se sretnem s njima kažem im da je situacija u BiH najdramatičnija od svih evropskih država“, ogorčen je Komarica.



Banjalučki biskup je osuo paljbu i po domaćim političarima.



“Naši sugrađani kucaju na vrata političara koji ne omogućavaju održivi povratak. Dok god se ta nepravda učvršćuje mi ne bismo smjeli šutjeti jer bi to značilo da podržavamo takvu nepravdu koja je počinjena našim najbližima. Žao mi je da oni koji su bili dužni provoditi Aneks sedam, nisu to ozbiljno uradili", naglasio je Komarica.



Na naše pitanje za koliko je smanjen broj katolika na području Banje Luke u posljednjih 25 godina u Komaricu je preduhitrio nadbiskup vrhbosanski kardinal Vinko Puljić.



“Ljudi ovdje već dovoljno teško žive i ne treba ih deprimirati crnim statistikama, mi treba da se pobrinemo i da pomognemo onima koji su ostali da žive ovdje. To što politički predstavnici Srba i Hrvata, prije svega lideri SNSD-a i HDZ-a BiH, imaju dobre međusobne odnose govori da je stranka jedno, a narod drugo“, rekao Puljić



Komentarisao je i raniji prijedlog biskupa u BiH o uređenju zemlje bez trećeg entiteta, odnosno na bazi četiri teritorijalne jedinice, te podvukao da se radi o prijedlog starom više od decenije.



"Ne želimo više biti u mlinu predlaganja. Napadali su nas što ništa ne predlažemo, a kada smo to uradili, nisu nas saslušali", zaključio je Puljić.



U Banjoj Luci će sutra biti obilježen Dan Svetog Bonaventure, po kojem i gradska katedrala nosi ime.



(Klix.ba)