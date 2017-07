Tužiteljstvo BiH, Državna agencija za istrage i zaštitu-SIPA i Granična policija BiH, uspjeli su otkriti, procesuirati i 'razbiti' četiri organizirane kriminalne skupine, koje su u dužem vremenskom periodu otuđile više od 100 skupocjenih motornih vozila.

Arhiv / 24sata.info

Prema operativnim podacima i dokazima, osumnjičeni su odgovorni za najveći broj krađa skupocjenih motornih vozila na području Kantona Sarajevo, Tuzlanskog kantona, Hercegovačko-neretvanskog i Zapadno-hercegovačkog kantona.



Po nalogu Tužiteljstva BiH, realizirana je akcija u kojoj je u četvrtak lišeno slobode šest osumnjičenih osoba u okviru nastavka akcije kodnog naziva „Volan“, usmjerene na otkrivanje i procesuiranje struktura auto-mafije na području Sarajeva, Istočnog Sarajeva, zapadne Hercegovine i drugim područjima BiH.



Do sada je ova akcija, obuhvatila ukupno 19 osoba, od kojih se devet osoba od ranije nalazi u pritvoru, a aktivnosti su usmjerene na identificiranje, otkrivanje i procesuiranje nositelja najozbiljnijih oblika auto-kriminala na području BiH.



Akcija „Volan“, do sada je najopsežnija akcija u borbi protiv auto-mafije u BiH, u kojoj je sudjelovalo više desetina policijskih operativaca SIPA, tim Centralnog istražnog ureda Granične policije BiH, te tim službenika MUP-a Kantona Sarajevo, a po nalogu tužitelja iz Posebnog odjela za organizirani kriminal, gospodarski kriminal i korupciju Tužiteljstva BiH.



Prikupljeni su dokazi da su osumnjičeni, članovi organizirane kriminalne skupine, koja je djelovala u oba bh. entiteta, a nakon otuđenja vozila, za vozila su tražili otkup, te, ukoliko otkup ne bi bio realiziran, vozila su krijumčarili na područje susjednih zemalja i prodavali s krivotvorenom dokumentacijom, ili su vozila sjekli i prodavali u dijelovima diljem BiH.



Osnovano se sumnja, da su navedeni pripadnici organiziranih kriminalnih skupina, koje su djelovale na području Sarajeva, Istočnog Sarajeva, Hercegovine, Mostara, Tuzle i drugih mjesta, odgovorni za veliki broj krađa skupocjenih motornih vozila koje su se desile od 2011. do 2017. godine.



U sklopu istrage zadokumentirana je krađa više od 100 skupocjenih motornih vozila, kojima su policija i sigurnosne i pravosudne institucije, uspjeli ući u trag, a čija vrijednost iznosi više milijuna KM.



- Organizirani auto-kriminal, predstavlja veliku opasnost i jedan od gorućih sigurnosnih problema u BiH, koji ugoržava sigurnost građana i njihove imovine i ova akcija će zasigurno i u dobroj mjeri spriječiti ekspanziju auto-kriminala u narednom periodu - saopćeno je iz Tužiteljstva BiH.



U akciji kodnog naziva „Volan“, ostvarena je značajna suradnja između policijskih i sigurnosnih agencija koje djeluju unutar BiH, kao i suradnja s partnerskim institucijama Republike Srbije i Republike Hrvatske.



(FENA)