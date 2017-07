Ovogodišnji dobitnik međunarodne nagrade "Mostar peace Connection" koju Centar za mir dodjeljuje osobama koje su doprinijele izgradnji mira i pomirenja među narodima je bivši predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić koji je pomogao obnovu Starog mosta u Mostaru.

Foto: 24sata.info

Prije samog preuzimanja priznanja, Mesić je kazao kako je veoma ponosan i sretan da je njegov rad prepoznat i nakon toliko vremena ostao zapamćen u gradu na Neretvi.



"Ono što sam učinio za Mostar smatram da je bilo potrebno i da je bilo ljudski. Sretan sam, jer se nalazim u krugu ljudi koji su također dobili ovu istu nagradu, koji su dobili isto priznanje. Svi oni su dali ne samo Mostaru, oni su u svome djelovanju učinili puno toga za mir u svijetu", kazao je Mesić.



Naglasio je kako ima puno onih koji su učinili da nastupi mir na ovim prostorima, ali on nije još do kraja realiziran.



"U zločinačkom pothvatu učinjeno je puno zločina, sada treba jedan pothvat mira da se to sanira, da se izliječi i da nove generacije ne dožive ono što samo mi doživjeli", kazao je Mesić.



On se nije libio komentirati ni današnje stanje u Bosni i Hercegovini na političkoj sceni te komentirati odnos i suradnju člana predsjedništva BiH i lidera HDZ-a BiH Dragana Čovića s predsjednikom Republike srpske i liderom SNSD-a.



"Ja ne znam u čemu oni nalaze zajedništvo, jer koliko ja znam Milorad Dodik uvijek naglašava da je on protiv Bosne i Hercegovine i da on ne priznaje Bosnu i Hercegovinu. U čemu nalaze dodirne točke morate samo zaključiti između te dvojice", kaže Mesić, prenosi Anadolija.



Komentirajući situaciju u BiH, on je negiranje genocida i ratnih zločina okarakterizirao kao "pokvarenjaštvo".



"Nažalost, ima onih koji negiraju genocid u Srebrenici. Prije svega, to mogu samo pokvarenjaci ili ljudi koji nisu dovoljno informirani, ali, uz sadašnje mogućnosti, ja ne vjerujem da ima ljudi koji su neinformirani. Znači to mogu samo pokvarenjaci", zaključio je Mesić.



Svečanost dodjele priznanja uz prigodan program održava će se u prostorijama Labirint kod Starog mosta.

(24SATA.INFO)