U Bosni i Hercegovini preovladavat će sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom poslijepodneva ili prema kraju dana, postepen porast naoblake, ponegdje u centralnim i istočnim područjima Bosne, kao i na krajnjem jugoistoku Hercegovine, može uvjetovati slab pljusak kiše.

Vjetar u Bosni, slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, a u Heregovini umjerena bura.



Dnevne temperature od 24 do 30, na jugu od 30 do 35 stepeni.



U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura oko 25 stepeni.



