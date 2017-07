Nakon što su propala dva tendera za prevođenje Upitnika Evropske komisije, konačno se nazire rješenje ovog problema, a posao prevođenja dobit će desetine samostalnih prevodilaca, i to na ugovor o djelu, kazao je za "Dnevni avaz" direktor Direkcije za evropske poslove Edin Dilberović.

Kako danas piše ovaj list, dva tendera koja je raspisala Direkcija za evropske integracije propala su jer prevodilačke agencije koje su se javile nisu ispunjavale uvjete.



- Cijela situacija s prevođenjem i tenderima bila je prilično neshvaćena. Ne postoje agencije ili agencija koja može odgovoriti na te zahtjeve. Ovdje treba desetine, ako ne i stotinu prevodilaca, koji nam moraju biti na raspolaganju. Oni će raditi kao pojedinci i mi ćemo zakonski riješiti da to sve bude transparentno - naveo je Dilberović.



On je istakao da je do sada prikupljeno oko 25.000 stranica radnog materijala, a prvi dio prevođenja trebao bi biti gotov do 1. septembra.



- Do sada smo se vodili nekim datumima i to se nikad nije poklopilo. Mi ne idemo ni na odmore, trudimo se posao obaviti što prije. Odgovori će se prevoditi sukcesivno, jer ne može se odmah prevesti 25.000 stranica - kazao je direktor Direkcije.



No, nije prevođenje odgovora na Upitnik jedini posao koji je ostao pred BiH kako bi nastavila svoj put ka EU.



- Bilo je nekoliko ključnih strategija. Transportna i strategija okoliša su usvojene, radi se na strategiji za energiju i ruralni razvoj. Ostaje još strategija o upravljanju javnim finansijama da se zna ko, gdje i kako troši novac. Također, moramo nastaviti s reformom pravosuđa, tu nam štekaju stvari, ne ide dovoljno brzo - ističe Dilberović.



Dodao je da su institucije uglavnom odradile svoj posao, a da probleme na evropskom putu predstavlja politika.



- Ne zavisi sve toliko od nas. Mi smo svoje uglavnom završili, ali imate neke političke nesuglasice koje nas koče - zaključio je Dilberović.



Nakon dostavljanja odgovora Evropskoj komisiji, kako kaže Dilberović, formirat će se takozvane pregledne misije Evropske komisije, koje će dolaziti u BiH kako bi se upoznale sa stanjem na terenu i detaljima odgovora.



- Upravo će to biti ključno u donošenju konačnog mišljenja za status kandidata - naveo je Dilberović za "Avaz", ali o datumima kada bi to moglo biti, nije htio licitirati.



