Iako je tokom ljeta u proteklih mjeseca dana u BiH preovladavalo vruće i sparno vrijeme sa visokim temperaturama, nisu nadmašeni rekordi kada je u pitanju mjesec juli.

Ilustracija / 24sata.info

U periodu od 15. do 18. jula prognozira se pad temperatura. U većem dijelu Bosne vrijednosti minimalnih temperatura zraka kretat će se od 9 do 14, a na jugu naše zemlje od 14 do 19 stepeni. U istom periodu maksimalne temperature u Bosni dostizat će vrijednosti do 25, a u Hercegovini do 30 stepeni.



Jutarnje temperature zraka u periodu od 18. do 26. jula u Bosni se očekuju od 15 do 20, a u Hercegovini 19 do 24, dok se maksimalne temperature zraka u Bosni prognoziraju do 35, a na jugu do 38 stepeni.



Za sve one koji namjeravaju putovati na more, odnosno Jadran, treba reći kako će toplotni val iduće sedmice stići i na more.



Najviše dnevne temperature ipak će biti nešto niže nego na kopnu, pa se očekuje da će tokom vikenda doseći najviše 35 stepeni.



(Avaz)