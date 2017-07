Sinoć je u Mostaru održana prva večer ovogodišnje manifestacije "Mostar ne zaboravlja svoje prijatelje", u organizaciji Centra za mir i multietničku saradnju.

Foto: 24sata.info

Tom prilikom, dodijeljene su i nagrade “Mimar mira”. Nagrada je, među ostalim, uručena mostarskom muftiji Salemu ef. Dedoviću, banjalučkom biskupu Franji Komarici te igumanu manastira Žitomislić Danilu Pavloviću.



Muftija Dedović: Zemlja smisla i prosperiteta



„Veliko mi je zadovoljstvo što vas mogu pozdraviti večeras ovdje pod Starim mostom simbolom našega grada, simbolom koji nadilazi ovaj grad, simbolom kulture i civilizacije u duhovnosti koje oplemenjuju i znače život“ , kazao je muftija Salem ef. Dedović u svome obraćanju.



"Mir je najveća vrijednost ovoga svijeta i meni je čast, ponos i zadovoljstvo ubrojati se u graditelje mira, jer mimar znači graditelj. Drago mi je da večeras vidim graditelje mira. Graditi mir je inspirativna stvar koja inspiriše i vjernika i čovjeka", dodao je Dedović.



Naglasio je da je mir preduslov svega i da su Grad Mostar kao i čitava država BiH utemeljeni na bogatstvu različitosti.



"Da bi život imao svoj tok i svoj smisao mora postojati mi kao preduslov. Mir je preduslov svemu, razvoju, prosperitetu, sigurnosti među ljudima. Mi čvrsto vjerujemo da različitosti predstavljaju bogatstvo ove zemlje, da su njena snaga i moć, da su različitosti ovoga grada nešto što donosi moć i nešto što oplemenjuje ovaj grad i ovaj grad kroz svoju historiju utemeljen je na različitostima koje su brižljivo čuvane", kazao je muftija Dedović.



Istakao je da su u nekim nesretnim vremenima, neki nesretni i zli ljudi su pokušali urušavati te različitosti, ali na svu sreću u svakom vremenu, postojali su i postojat će graditelji mira koji će raditi na tome da se čuva mir, uspostavlja razumijevanje i saradnja među ljudima na opće zadovoljstvo i radost života i svih ljudi koji žive u ovome gradu.



„Ovo je zemlja smisla i prosperiteta, i ovo nije zemlja besmisla i beznađa. Nikada to nije bila i nikada neće biti“, zaključio je muftija Dedović.



Biskup Komarica: Mirotvorci često nepoželjni



"Visoko cijenim uvjerenje Centra za mir da se mi nalazimo na istoj valnoj dužini. Ovo vaše priznanje nikako ne želim da prisvojim samo sebi. Vašu plemenitu nakanu vidim kao vaše priznanje svim plemenitim ljudima u mojoj neposrednoj blizini koji su iz nesebične ljubavi prema svakom čovjeku, iz ljubavi prema miru pomirenju među ljudima dali najviše što su mogli, čak i svoje živote", poručio je u pismu biskup Franjo Komarica povodom dobijanja nagrade Mimar mira.



Komarica je naveo da su mirotvorci često bili nepoželjni i smetali su onima u našoj životnoj sredini kojima je omogućeno da u praksi primjenjuju zakon jačega. Mirotvorce se često ismijava i odbacuje a bratstvo među narodima se izruguje, kako se istina pravda i pravednost preziru i opravdano se pitamo na kakvom se to životnom brodu nalazimo i kamo plovi taj brod.



"Dok tražimo odgovore na ova pitanja naša nam savjest tiho šapće da mi sami trebamo pokazati naše istinsko. Istinski uvažiti drugoga, pomoći ga u njegovim različitim potrebama, spasiti ga, a ne samo ne ugroziti ga, nego to nužno uključuje pružanje pomoći da on zadovolji svoju legitimnu žeđ za pravdom i životom dostojnim čovjeka. Pružanje takve pomoći dužnost je nas kao ljudskih bića, a pogotovo kao vjerujući ljudi koji trebamo biti svjesni svoje obveze u izgradjni čovjekoljublja i pravdnog mira među ljudima i narodima. U buduće, svi zajedno moramo da tkamo čvrstu mežu srodnih ideja i humanih djela, mrežu ljubavi i dobrote, mrežu nadvremenskih vrijednosti kako bismo mogli usrećiti sve ljude oko sebe promičuči dostojanstvo svakog čovjeka. Neka Bog, izvor mira i u buduće bude sa svima nama“, poruka je biskupa Komarice.



Iguman Pavlović: Mir najveći dar



“Nema većeg dara od Boga nego imati mir, imati najprije mir u sebi, a onda ga pružiti i drugima. Nikada nisam smatrao da činim nešto veliko, ali negdje svim svojim srcem i svim svojim bićem smatram da je svaki čovjek neponovljiva vrijednost i da nikada ne možemo ljude dijeliti po tome koje su vjere, koje su nacije i kakvih su svjetonazora. Dakle, moramo voljeti svakog čovjeka i to je ono za šta smo pozvani i poslani u ovaj svijet. Bog mi je dao da iz Banata dođem u Hercegovinu, dolinu Neretve i da 15 godina živim ovdje, kao svoj među svojima. Zato vam molim da me više nikada ne pitate kako sam se navikao ovdje u Mostaru, zato što je ovo moj grad, ovo je moja zemlja, vi ste moji prijatelji i ja drugih ljudi osim vas nemam“, poručio je iguman Danilo Pavlović.



On je izrazim svoju zahvalnost Bogu, a onda i svima, zato što, kako kaže, ovo priznanje dijeli sa dragim ljudima, a naročito sa uvaženim muftijom Salemom Dedovićem, sa kojim već dugo sarađuje na ovom putu.



“Salem Dedović i ja smo rođeni iste godine, istog dana, istog dana prošle godine odbranili smo magistarske disertacije, a na ovaj isti dan dobijamo ovu nagradu. I to je veliki i značajan znak od Boga“, rekao je Pavlović.



(24sata.info)