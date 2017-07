Požar koji je izbio u naselju Šehovina te se najprije proširio na lokalitet Gostina brda, a zatim eskalirao i spustio se jedinim dijelom do naselja Opine i Kočine, a drugim dijelom se širio do Fortice i Podveleža i dalje je aktivan, no trenutno ne prijeti kućama, priopćeno je u nedjelju iz Operativnog centra civilne zaštite HNK-a.

Arhiv / 24sata.info