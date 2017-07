Civilna zaštita je u ljetnim mjesecima jedna od češćih institucija koja se spominje u medijima, a to se u Hercegovini sa sezonom požara još i povećava. Informacije o tome kakva je situacija u tom sektoru potražili smo u Upravi za civilnu zaštitu i vatrogastvo te smo se u razgovoru s njenim glasnogovornikom Perom Pavlovićem dotakli glavnih aktuelnosti.

Foto: Klix.ba

Uloga Civilne zaštite u društvu je jasno pozicionirana, ona brine o modelima zaštite od raznih ugrožavanja građana, bilo da se radi o elementarnoj nepogodi, potresima, ratnim zbivanjima... U svim tim slučajevima Civilna zaštita radi koordinacijsku ulogu brojnih drugih javnih institucija na saniranju posljedica i aktivnostima normalizacije života poslije nemilih dešavanja.



"Požari su u najvećoj mjeri izazvani ljudskom nepažnjom, našom ljudskom neodgovornošću, ali o tome je mjerodavnije da govori Ministarstvo unutrašnjih poslova. Kad je neka nepogoda, a mi očekujemo da neko drugi nešto uradi za nas, onda su to obično vatrogasci ili civilna zaštita", govori nam Pero Pavlović na početku našeg razgovora, napominjući da Civilna zaštita u ovom kantonu ima česta iskustva i zbrinjavanja poslije poplava, kao i velikih snjegova.



Učinjen iskorak u nivou opremljenosti i educiranosti



Pavlović nam govori da je Civilna zaštita u Hercegovačko-neretvanskom kantonu trenutno u relativno dobroj poziciji kada je riječ o opremljenosti materijalno-tehničkim sredstvima i educiranosti kadrova, u odnosu na vrijeme prije pet ili šeast godina.



"Uprava za Civilnu zaštitu i vatrogastvo je u segmentu kontinuiranih aktivnosti i brige da se pomogne jedinicama lokalne samouprave i civilne zaštite napravila snažan iskorak. Svakoj vatrogasnoj jedinici u našem kantonu kupili smo najmanje po jedno vozilo. Za sve vatrogasne jedinice i civilnu zaštitu osigurali smo niz drugih materijalno-tehničkih sredstava, od naprtnjača za gašenje požara, do lopata i crijeva za gašenje požara. Od sredstava koja prikupljamo, mi to nabavljamo i dostavljamo jedinicama lokalne samouprave", pojašnjava nam Pavlović.



Uprava za Civilnu zaštitu i vatrogastvo potpisala je niz ugovora sa spasilačkim i gorskim službama po pitanju spašavanja u zraku, pod vodom ili iz nepristupačnih područja.



Piloti Oružanih snaga nisu educirani za gašenje požara



"Stanje nije loše, ali ima dosta prostora za napredak, a istina je da smo još daleko od stanja da budemo ono što se očekuje od civilne zaštite. Mi kao država imamo ozbiljan problem u ovim ljetnim vremenima kad su požari kod nas svakodnevnica, mi smo primorani da pomoć iz zraka tražimo od Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, a ti ljudi nisu obučeni za gašenje požara, ali svojim entuzijazmom, voljom i željom priskoče u pomoć kada je riječ o ljudskim životima i vrijednoj imovini", govori nam Pavlović, ističući poznatu činjenicu da država nema svoj kanader ili air traktor.



Pavlovića smo pitali i koliko je teško dobiti intervenciju helikoptera Oružanih snaga.



"Zakon je jasno propisao procedure i one su često prezahtjevne, kako ono neko reče, 'ubi nas administracija'. Jedinica lokalne samouprave preko svoje civilne zaštite mora uputiti zahtjev prema kantonalnoj CZ, on mora biti utemeljen, nakon toga kantonalna uprava za civilnu zaštitu taj zahtjev preformulira i šalje na federalni nivo, da bi ga ona onda opet u skladu sa svojim zakonskim ovlastima i nakon provjere relevantnosti poslala prema Oružanim snagama. Onda oni u skladu sa svojim procedurama odobravaju i upućuju helikopter", govori nam Pavlović i dodaje da sve to može potrajati, ali i da veličina opasnosti može sama po sebi požuriti ljude, a time i procedure.



Bez obzira na složenost procedure, Pavlović je pun hvale za angažman Oružanih snaga BiH na gašenju požara iz zraka te smatra da je on uvijek optimalan, u skladu s kapacitetima.



Glasnogovornika kantonalne Civilne zaštite morali smo upitati i ono što građani stalno spominju, a to je potreba za kupovinom kanadera.



"Nisam ekspert za tu oblast i od mene postoji hiljadu mjerodavnijih ljudi da daju odgovor na pitanje da li nam treba kupovina kanadera. Ja samo znam da mi često tražimo pomoć i od Hrvatske i od drugih susjednih zemalja pa mi se onda logično nameće zaključak da bi bilo dobro da ga i mi imamo", zaključuje Pavlović.



Na kraju razgovora nam je kazao da je najvažnije na dnevnoj bazi ponavljati i pozivati građane na jedan drugačiji odnos prema okruženju u kojem živimo, prema prirodi i svemu onom što je naše u konačnici.



"Najveći broj požara je posljedica ljudske neodgovornosti. U ime našeg Kantonalnog štaba Civilne zaštite molim i pozivam sve nas da u ljetnim mjesecima svi budemo i civilna zaštita i vatrogasci, na taj način pomažemo tim momcima koji često za smiješan novčani iznos rizikuju svoje živote", apelirao je naš sagovornik.



(Klix.ba)