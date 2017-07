Vidljivo je da je iz godine u godinu u porastu broj turista koji posjećuju BiH, a sve je više onih koji dolaze u našu zemlju da se liječe, rekreiraju i odmaraju u banjsko-rekreativnim centrima. BiH je veoma bogata prirodnim, termalnim i termomineralnim izvorima, oko kojih su nikli savremeni centri za rehabilitaciju, rekreaciju i aktivni odmor, a čije usluge koriste ne samo bolesne nego i zdrave osobe.

Malo ko nije čuo za nadaleko poznate ilidžanske termalne sumporne izvore, banju u Olovu, banju Vrućicu, „Reumal“ u Fojnici i slično, koje godišnje posjete stotine hiljada gostiju.



Obaraju rekorde



Bazeni banje Dvorovi kod Bijeljine ovih dana obaraju nove rekorde. Proteklog vikenda, kako kaže direktor ove banje Petar Vidaković, bazene je posjetilo nekoliko hiljada gostiju.



- U petak je zabilježeno 1.500 kupača, uslijedila je subota sa 2.000 i nedjelja sa čak 3.000 kupača. I kapacitet hotela „Sveti Stefan“ trenutno je maksimalno popunjen - kaže Vidaković.



Što se tiče cijena, one su nepromijenjene već nekoliko godina. Ulaz na bazene za odrasle košta pet maraka, za djecu starosti do 12 godina tri KM, koliko iznose i ulaznice za penzionere. Radnim danom, poslije 15 sati, ulaznice za odrasle koštaju četiri marke.



Sezonske karte za odrasle koštaju 100, dok za djecu starosti do 12 godina koštaju 50 KM.



Da BiH zasigurno ima veliki potencijal za razvoj ovog oblika turizma, koji je sve više tražen u svijetu, tvrde i iz Službe za marketing fojničkog „Reumala“. To , poručuju, ujedno podrazumijeva i nužnost ulaganja u nove infrastrukture i kapacitete, jer prirodni resursi nisu u potpunosti iskorišteni.



Tendencija rasta



- Lječilište „Reumal“ Fojnica godišnje u prosjeku ostvari 150.000 noćenja s konstantnom tendencijom rasta. Uzmemo li u obzir da su ukupni smještajni kapaciteti 530 kreveta, to znači da je prosječna godišnja popunjenost oko 80 posto - navode iz „Reumala“.



Najveći broj gostiju, ističu iz ovog lječilišta, još su bh. državljani, odnosno domaći gosti, ali je primjetan rast broja stranih gostiju, prvenstveno iz Hrvatske, Slovenije, zemalja Beneluksa i Skandinavije te Bliskog i Srednjeg istoka.



Banja “Aquaterm“ u Olovu postoji još od 1977. godine, ali je u posljednje vrijeme tek doživjela pravu ekspanziju i modernizaciju. JZU Banjsko-rekreativni centar “Aquaterm“ danas je savremeno opremljena ustanova za rekreaciju, odmor i rehabilitaciju.



Velika ulaganja



- U posljednje dvije godine uloženo je blizu milion maraka u obnovu banje, u sam objekt i u osoblje. Znatno smo proširili smještajne kapacitete, a također se radi na tome da unaprijedimo i sadržaje banje. Usporedbe radi, u 2000. prosječna posjećenost je bila blizu 1.000 pacijenata na godišnjem nivou, a u protekloj godini ovu ustanovu posjetilo je blizu 4.500 ljudi, a povećava se i broj stranih posjetilaca - kazao nam je dr. Senad Selimović, direktor „Aquaterma“.



Cijene boravka u ovoj ustanovi, ovisno o usluzi i odabranim pansionima, kreću se od 50 do 95 KM.



Lani je u Bioštici kod Olova otvoreno i moderno uređeno odmaralište - izletište „Zeleni vir“, s dva bazena s termomineralnom vodom, kojima upravlja „Aquaterm“. Ovo odmaralište izuzetno je posjećeno, naročito u dane vikenda.



Duga tradicija Banje Vrućice



Priča o ljekovitoj vodi s vrela pored potoka Grabovca kod Teslića, gdje je sada Banja Vrućica, prenosila se s koljena na koljeno. Danas je ovaj centar s velikim brojem smještajnih kapaciteta i pratećih sadržaja jedan vodećih za razvoj banjskog i zdravstvenog turizma u BiH.



Lani su ostvarili više od 220.000 noćenja, što je za oko 15.000 noćenja više nego 2015. godine. Termomineralna voda u ovoj banji pogodna je za liječenje reumatskih, ali i kardiovaskularnih oboljenja.



Atraktivna destinacija i Sanski most



Banja Ilidža nalazi se petnaestak kilometara jugoistočno od Sanskog Mosta, u podnožju planine Mulež, na 250 metara nadmorske visine. Posljednjih godina postala je jedna od najatraktivnijih turističkih destinacija na području Krajine, a i cijele BiH.



Raspolaže velikim i uređenim izletničko-rekreativnim prostorom, otvorenim bazenom, dva zatvorena bazena za liječenje, trim-stazama, a konstantno se radi na poboljšanju kvalitete usluga.



