Porezna uprava Federacije BiH je 13.i 14. jula 2017. godine izvršila ukupno 345 inspekcijskih nadzora kojim su bili obuhvaćeni porezni obveznici koji obavljaju građevinsku djelatnost.

U ovoj aktivnosti inspektori Porezne uprave FBiH otkrili su 165 neprijavljenih radnika, 109 obveznika koji nisu izdavali fiskalne račune, 32 objekata u kojima se obavljala djelatnost bez odobrenja nadležnog organa i 35 obveznika koji nisu imali instaliran fiskalni uređaj. Zbog utvrđenih nepravilnosti: zapošljavanje neprijavljenih radnika, rad bez odobrenja nadležnih organa i neevidentiranje prometa putem fiskalnog uređaja zapečaćeno je 65 objekata i u 198 slučajeva izdati su prekršajni nalozi, sa ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu od 501.850,00 KM.



Inspekcijski nadzor u Kantonu Sarajevu izvršen je u saradnji sa Jedinicom za podršku Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo. Zbog ugožavanja sigurnosti inspektora u Visokom i Travniku bila je neophodna intervencija pripadnika policijskih uprava Visoko i Travnik. Porezna uprava se zahvaljuje pripadnicima policije Kantona Sarajevo, Travnik i Visoko na pruženoj pomoći koji su doprinijeli da Porezna uprava izvrši svoje zadatke.



Porezna uprava se zahvaljuje svim poreznim obveznicima koji uredno izvršavaju svoje porezne obaveze i poziva sve porezne obveznike da svoje obaveze blagovremeno izvršavaju, dobrovoljno prijavljuju i plaćaju, da prijave svakog radnika, odnosno da posluju u skladu sa poreznim i drugim važećim propisima, jer je to najbolji i najsigurniji način poslovanja. Svoj novac koristite za unapređenje poslovanja, investicije, razvoj, za isplatu plaća zaposlenicima…. a ne da teško zarađeni novac trošite na plaćanje kazni i kamata.



Porezna uprava želi biti partner poreznim obveznicima i graditi transparentne odnose zasnovane na važećim zakonima.



Porezna uprava će nastaviti provoditi aktivnosti na kontroli zakonitosti poslovanja poreznih obveznika i sprječavanju sive ekonomije i poziva porezne obveznike da poštuju zakone, kako se ne bi izlagali sankcijama i dodatnim troškovima.



Porezna uprava poziva sve radnike koji rade na crno da o tome obavijeste Poreznu upravu. Porezna uprava će sve prijave ozbiljno i temeljito razmotriti i po njima postupiti u skladu sa zakonom, svojim nadležnostima i raspoloživim kapacitetima, te poduzeti sve mjere koje joj stoje na raspolaganju kako bi poslodavci izvršili prijavu radnika. Samo na taj način moći ćete ostvariti svoja zakonom zagarantovana prava: pravo na zdravstvenu zaštitu, pravo na penzijsko - invalidsko osiguranje i druga prava koja vam pripadaju po osnovu radnog odnosa.

Poštovani radnici, posebno mladi, ovo je vaša domovina i u njoj trebate ostati i biti sretni, a nikako obespravljeni, poniženi i eksploatisani. Ne dozvolite da vaša prava i sreću umanjuju oni koji vas ne prijavljuju i ne plaćaju poreze i doprinose, varajući tako i vas i državu, a istovremeno uvećavaju svoje bogatstvo. Porezi i doprinosi su i vaš novac.



Učinite korak i pomozite sebi. Na taj način dajete mogućnost i drugima da vam pomognu.



Porezna uprava poziva sve građane da saznanja o nelegalnom poslovanju, odnosno nepoštivanju poreznih zakona prijave Poreznoj upravi. Ne dozvolite da vašu sreću umanjuju oni koji varaju državu i ne plaćaju poreze, jer porez je vaš novac. Vašim prijavama vi ste na putu dobra, pravde, istine i pomoći svojoj domovini, a ovo su najviše univerzalne vrijednosti – budite dio univerzalnih vrijednosti i prijavite Poreznoj upravi sve one koji nelegalno posluju. Vaš odaziv nije „cinkarenje“. Oni koji to nazivaju „cinkarenjem“ ne žele dobro vama, vašim susjedima i našoj domovini i oni odobravaju nezakonito bogaćenje pojedinaca.



Porezna uprava poziva sve računovođe i revizore da Upravi prijave sve nezakonite radnje koje se odnose na izbjegavanje ili neplaćanje javnih prihoda poreznih obveznika kod kojih obavljate aktivnosti. Vaša dužnost i odgovornost je da djelujete u javnom interesu i u skladu sa pravilima struke, da zaštite sebe i profesuju koju obavljate.



Budite saveznik Porezne uprave u borbi protiv nezakonitog poslovanja.



Porezna uprava naglašava da države koje nemaju uređen porezni sistem su na veoma niskom nivou razvoja, nestabilne su, imaju izraženu korupciju, ugrožena prava i po svim kriterijima zauzimaju nepovoljna mjesta na tabelama uređenih država. Napravimo sinergiju i učinimo svi korak da naša domovina zauzme što bolje mjesto na tabelama uređenih država.



Porezna uprava je spremna i odlučna, a jeste li vi?



Svaka prijava uživat će punu diskreciju, a prijave možete dostaviti anonimno putem:

• e-maila: [email protected] i [email protected] ,

• putem SMS poruke na broj mobitela 061 724 610,

• putem besplatnog poziva 080 020 333, i

• putem pošte na adresu Husrefa Redžića 4, Sarajevo, uz naznaku „nepravilnosti“.



